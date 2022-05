Broń dla Ukrainy „bez żadnych ograniczeń” i wymiana wywiadowcza? Propozycje gwarancji bezpieczeństwa

Propozycje gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będą teraz rozpatrywane przez międzynarodową grupę roboczą. Na jej czele staną szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oraz były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen – poinformowała we wtorek ukraińska telewizja Kanał 24. Jermak wymienił wśród propozycji gwarancji m.in. zapewnienie (przez państwa-gwarantów) siłom zbrojnym Ukrainy nowoczesnej broń konwencjonalnej i sprzętu wojskowego „bez żadnych ograniczeń i przeszkód motywowanych politycznie”, a także zobowiązanie do wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem.

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy mówił o powstaniu grupy podczas swojego wystąpienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Davos. „Naszym celem jest uniknięcie powtarzania dawnych błędów i przygotowanie przyszłości dla suwerennej, wolnej Ukrainy” – oświadczył Jermak we wtorek.

Powiedział, że międzynarodowe porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy powinno uwzględniać szereg warunków. Wymienił: umowę pomiędzy Ukrainą a państwami-gwarantami, która byłaby prawnie wiążąca i ratyfikowana zgodnie z prawem krajów-gwarantów; zwiększenie potencjału militarnego Ukrainy, aby mogła skutecznie przeciwstawić się agresji; zapewnienie (przez państwa-gwarantów) siłom zbrojnym Ukrainy nowoczesnej broń konwencjonalnej i sprzętu wojskowego bez żadnych ograniczeń i przeszkód motywowanych politycznie, a także zobowiązanie do wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem; pomoc finansową na odbudowę kraju i rozwój sektora obronnego; sankcje wobec Rosji obowiązujące przynajmniej do czasu wycofania wojsk najeźdźcy z Ukrainy; porozumienie przewidujące wprowadzenie sankcji prewencyjnych w przypadku realnego zagrożenia agresją; włączenie Ukrainy do formatów wielostronnych, które poprawią jej integrację ze społecznością międzynarodową – w pierwszej kolejności do Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zadeklarował, że Polska jest gotowa udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. „Jesteśmy gotowi do tego, żeby pełnić taką rolę, jeżeli Ukraina o coś takiego się zwróci” – powiedział wiceszef MSZ. „Uważamy, że to jest nasza odpowiedzialność, także za bezpieczeństwo w regionie, także jako państwo członkowskie NATO i Unii Europejskiej, żeby tego rodzaju działania podejmować, jeżeli one się przyczynią do podniesienia poziomy bezpieczeństwa” – dodał.

Podawaliśmy, że po pierwszej rundzie negocjacji rosyjsko-ukraińskich, prowadzonych w Stambule, strona ukraińska zaproponowała podpisanie umów międzynarodowych dotyczących nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Szef ukraińskiej delegacji, deputowany Sługi Narodu Dawid Arachamia powiedział, że Ukraina chciałaby, żeby oficjalnymi gwarantami jej bezpieczeństwa były kraje, będące stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym USA, Wielka Brytania, Chiny i Francja (wymieniano tu również Rosję), a także Turcja, Niemcy, Kanada, Włochy, Polska i Izrael. Arachamia powiedział, że Ukraina chce uzyskać traktatowe gwarancje swojego bezpieczeństwa, wykonania których gwaranci nie mogliby konsultować dłużej niż trzy dni. Po tym okresie gwaranci mieli by dostarczyć pomocy wojskowej, aż do ustanowienia strefy zakazu lotów na Ukrainą.

24tv.ua / Kresy.pl