50 karabinów wyborowych BOR dla Wojska Polskiego

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zakłady Mechaniczne Tarnów dostarczą do Wojska Polskiego kolejną partię 50 karabinów wyborowych Bor 7,62.

Jak poinformowała w środę służba prasowa ZMT, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zakłady Mechaniczne Tarnów dostarczą do Wojska Polskiego kolejną partię 50 karabinów wyborowych Bor 7,62.

Pod koniec marca Agencja Uzbrojenia podpisała z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. umowę na dostawę 50 egz. 7,62mm karabinów wyborowych BOR. Wartość umowy wyniosła niecałe 2,9 mln zł brutto, a karabiny trafią do Polskich Sił Zbrojnych w latach 2023-2024 – poinformował na Twitterze rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek.

Pod koniec marca Agencja Uzbrojenia podpisała z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. umowę na dostawę 50 egz. 7,62mm karabinów wyborowych #BOR. Wartość umowy wyniosła niecałe 2,9 mln zł brutto, a karabiny trafią do 🇵🇱Sił Zbrojnych w latach 2023-2024. pic.twitter.com/zQi73hvZBX — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) April 4, 2023

Zobacz też: Polskie karabiny wyborowe TOR na Ukrainie [+VIDEO]

„7,62-mm karabiny wyborowe Bor w układzie bezkolbowym zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych RP 6 lipca 2009 poleceniem Szefa Inspektoratu Wsparcia nr 63. Dokumentacja do ich produkcji seryjnej została zatwierdzona przez dyrektora ówczesnego Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej orzeczeniem nr 296/OSU/07 wydanym 21 maja 2007” – informuje magazyn militarny MILMAG.

Powtarzalny karabin wyborowy Bor 7,62 zasilany jest nabojem 7,62 mm x 51 NATO. Karabin wyposażony jest w uniwersalną szynę montażową do osadzania celownika optycznego i dodatkowy zestaw szyn montażowych do mocowania innych urządzeń (np. przystawki noktowizyjnej i innych akcesoriów). Broń posiada efektywny hamulec wylotowy oraz składany dwójnóg i podporę tylną. Karabin jest przeznaczony do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległościach do 1200 m do celów żywych oraz sprzętu wojskowego lekko opancerzonego.

Kresy.pl