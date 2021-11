231 „kurierów” przewożących nielegalnych migrantów zatrzymanych od sierpnia na Podlasiu

Od sierpnia w całej Polsce policjanci zatrzymali ponad 4,3 tys. nielegalnych imigrantów, a tylko na Podlasiu ponad 200 „kurierów”, którzy przemycali samochodami ponad tysiąc osób takich osób.

Jak poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka, od sierpnia polscy policjanci zatrzymali ponad 4315 osób, które nielegalnie dostały się na teren Unii Europejskiej. Powiedział też, że od początku sierpnia tylko na Podlasiu policjanci zatrzymali 231 kurierów. Przewozili oni w swoich samochodach ponad tysiąc osób, które nielegalnie przebywały w Polsce po bezprawnym przekroczeniu granicy Polski i Unii Europejskiej.

Insp. Ciarka zaznaczył też, że polscy policjanci każdej doby średnio kontrolują ponad 10 tys. pojazdów, „mając na uwadze ujawnienie przemytników osób nielegalnie przekraczających granice Unii Europejskiej”. Od sierpnia przeprowadzono 245 tys. kontroli takich pojazdów.

Kurierzy przewożący migrantów, jak podaje policja, legitymują się głównie niemieckimi lub szwedzkimi dokumentami tożsamości . Rzecznik podkreślił, że „przemycają oni ludzi wyłącznie z chęci zysku, pobierając za każdą przemycaną osobę opłaty sięgające ponad tysiąc euro lub dolarów”. W jego ocenie, „mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością nastawioną tylko na zysk”. Zaznaczył, że doświadczenia polskiej policji pokazują, ze kierujący pojazdami kurierzy „to osoby bardzo często będące pod wpływem narkotyków” lub takie, u których ujawniono narkotyki. Zdarzali się też kierowcy bez uprawnień do kierowania pojazdami.

Co więcej, inspektor Ciarka zwrócił uwagę, że kurierzy spoza Polski często nie potrafią dostosować się do warunków panujących na polskich drogach. Powodują przez to kolizje i wypadki drogowe, w tym tragiczne w skutkach. W niektórych przypadkach zatrzymani mieli też ze sobą np. kradzione telefony komórkowe. W każdym ujawnionym przypadku policja wspólnie z prokuraturą występują do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu dla przemytników.

– Polscy policjanci cały czas podejmują działania mające na celu ochronę granic Unii Europejskiej. W ochronie nienaruszalności granic wspieramy przede wszystkim straż graniczną w Polsce, ale także Litwę, gdzie przebywa ponad 50 polskich policjantów wspierających nienaruszalność granicy Unii Europejskiej pomiędzy Litwą a Białorusią. To już trzecia zmiana naszego kontyngentu – powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji.

W środę pisaliśmy, że tylko 2 listopada, policjanci zatrzymali dziesięć osób, które przewoziły nielegalnych imigrantów. Zatrzymani „kurierzy” to obywatele Niemiec, Ukrainy, Iraku i Gruzji. W autach przewożono łącznie 42 osoby, które dostały się nielegalnie na terytorium Polski.

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa zakłada, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowego forsowania polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze.

Polskie MSZ poinformowało w środę o wezwaniu na rozmowę chargé d’affaires Republiki Białorusi Aleksandra Czesnowskiego. Jest to odpowiedź na kolejną prowokację, która miała miejsce na polsko-białoruskiej granicy. W nocy z poniedziałku na wtorek z Białorusi na teren Polski wtargnęły niezidentyfikowane, umundurowane osoby z długą bronią.

