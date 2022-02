8 umiejętności, jakich dzieci uczą się podczas gry w szachy

Nauka gry w szachy? Na królewską grę nigdy nie jest za późno! Co ciekawe, gra w szachy to zajęcie, po które sięgamy coraz częściej, również w kontekście uczenia dzieci nowych umiejętności. Zajęcie to wpływa korzystnie na rozwój wyobraźni, a także inteligencji nawet u najmłodszych. Dziś sprawdzamy, jakie 8 umiejętności dzieci uczą się podczas gry w szachy.

1. Logiczne rozwiązywanie problemów

Szachy to gra strategiczna, w której liczy się nie tylko następny ruch czy to, co tu i teraz. Ważne jest, by odpowiednio przewidywać możliwe rozstrzygnięcia na kilka ruchów do przodu. Nauka gry w szachy daje podstawy do nauki logicznego rozwiązywania problemów poprzez przewidywanie rzeczy, które mogą się przytrafić w przyszłości.

2. Myślenie abstrakcyjne

Grając w szachy, uczymy się rozpoznawać utarte schematy i wzorce, które przewijają się w trakcie pojedynków szachowych. Kiedy poznajemy schematy gry, możemy opracowywać nowe strategie. Właśnie wtedy dochodzi do poznania myślenia abstrakcyjnego, czyli przewidywania, co może stać się za kilka ruchów. Wiedza ta przydaje się w organizacji życia codziennego również poza 64 polami na szachownicy.

3. Opanowanie pod presją

Umiejętność odpowiedniej organizacji pracy pod presją może być kluczowa w wielu zawodach. Można jej nabyć poprzez grę w szachy z włączonym zegarem. Wówczas trzeba dopasować się do ograniczonego czasu, co każe podejmować trafne decyzje sprawniej i szybciej. Paradoksalnie, gra pod presją czasu pomaga rozwijać większe opanowanie.

4. Cierpliwość

Przeciętny pojedynek szachowy wymaga wykonania 40 ruchów, zanim zostanie wyłoniony zwycięzca. Każdy ruch powinien być odpowiednio wykalkulowany, zaplanowany i wykonany. Jedna drobna pomyłka może spowodować poważne problemy w dalszej części gry. W ten sposób szachy uczą cierpliwości, z której możemy potem korzystać w życiu codziennym na różnych płaszczyznach.

5. Gra fair play

Większość pojedynków szachowych kończy się wygraną jednej ze stron. Trzeba być świadomym, że raz się wygrywa, a raz przegrywa. Nawet najwięksi mistrzowie odnoszą czasami porażki. Ważne jest, by umieć się odpowiednio zachować w myśl zasad gry fair play. Tego typu umiejętność można przenieść na inne pola życia, by pokazać innym, jak funkcjonować sprawiedliwie względem innych.

6. Myślenie kreatywne

Jeżeli chcesz pokonać swojego przeciwnika, przyda się odrobina kreatywności. Gra w szachy to nie tylko planowanie swoich kolejnych ruchów, ale też przewidywanie zachowania przeciwnika. Skupiając się na najistotniejszych czynnikach, podczas pojedynku szachowego można nauczyć się właściwej analizy sytuacyjnej. Nauka myślenia kreatywnego to też element, z którego korzystać możemy w życiu codziennym i zawodowym.

7. Rozpoznawanie wzorów

Wraz z nabywaniem umiejętności w grze w szachy, dzieci poznają, w jaki sposób funkcjonują pewne wzory. Chodzi nie tylko o rozpoznawanie schematów gry przeciwnika, ale też konsekwencji wynikających z własnych ruchów. Należy pamiętać, że każde zachowanie ma swoje konsekwencje – dobre lub złe.

8. Podejście strategiczne

Dzieci, które uczą się gry w szachy, rozwijają umiejętności strategiczne. Poprzez połączenie wymienionych wcześniej umiejętności, na koniec poznają, jak budować strategie działania. Cierpliwość, kreatywność i opanowanie pozwala rozwijać strategiczne podejście do każdej partii szachowej. Wiedzę i umiejętności tego typu okazują się niezwykle przydatne w późniejszych etapach życia.

Artykuł sponsorowany