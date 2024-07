Zamieszki we Francji po wyborach [+VIDEO]

Tysiące protestujących wyszło na ulice Paryża i innych francuskich miast w związku z wyborami we Francji.

W niedzielę wieczorem protestujący w różnych francuskich miastach wyszli na ulice, aby demonstrować przeciwko zwycięstwu prawicy w przedterminowych wyborach parlamentarnych.

Według doniesień policji w centrum Paryża zebrało się prawie 8 000 osób, które krzyczały przeciwko zwycięstwu prawicy. Jak podaje dziennik „Le Figaro”, niektórzy z nich wymachiwali flagami partii lewicowych, a także Palestyny. W Paryżu zniszczono niektóre sklepy i architekturę. W zachodniej części miasta Nantes policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących i rozproszyła tłum podczas spontanicznej manifestacji. Wzrosło napięcie we wschodnim mieście Lyon, gdzie niektóre grupy zbudowały barykady i zaatakowały funkcjonariuszy policji.

The far-left has been rioting all night in France after the massive victory by the right-wing party.

They refuse to accept a democratic election.

And mainstream media is hiding this from you.

SHARE – Let everyone see the true face of the left 👇pic.twitter.com/wSbZbfdbuy

— PeterSweden (@PeterSweden7) July 1, 2024