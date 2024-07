Tusk: Kolej dużej prędkości do Rzeszowa “wykraczała poza skalę Polski”

Według premiera Donalda Tuska, Rzeszów nie został włączony do programu kolei dużych prędkości gdyż, według jego słów, “wykraczało to poza skalę Polski”.

“Decyzja dotycząca kolei w żaden sposób nie może wykluczać żadnego miasta, natomiast myśmy zrezygnowali z tego pomysłu, który nie był racjonalny, czyli kolei dużych prędkości, szprych, które wykraczały poza skalę Polski. Biorąc pod uwagę koszty, potoki pasażerów, tzn. chcemy zbudować wszędzie tam i rozbudowywać, unowocześniać, modernizować linie kolejowe i drogowe wszędzie tam, gdzie te potoki transportowe pasażerów rzeczywiście tego wymagają” – mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej.

“Nikt o Rzeszowie nie zapomni. Będziemy szukali racjonalnego sposobu włączenia w sposób maksymalny w tę nowoczesną sieć komunikacyjną. Zwrócę się jeszcze dzisiaj do ministra transportu i ministra Malepszaka odpowiedzialnego za kolej, aby przygotował szczegółową informację co do przyszłości transportu kolejowego w odniesieniu do wszystkich miast wojewódzkich, tak by była pewność co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość relacji kolejowej Rzeszów-reszta kraju” – dodał premier.

Jak pisaliśmy, premier Donald Tusk ogłosił decyzję w sprawie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapowiedział, że Polska „już za kilka lat” stanie się “jednym wielkim megalopolis”. Według niego, w „projekt nowoczesnej komunikacji” miałyby zostać włączone „wszystkie duże miasta” w naszym kraju, a inwestycja miałaby objąć zbudowanie lotniska pod Baranowem do 2032 roku i rozbudowę regionalnych portów lotniczych. Premier mówił też w tym kontekście o rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT. Wyraził jednak opinię, że LOT “gigantów nie dogoni”.

W rozmowie z portalem gazeta.pl sprawę skomentował Maciej Wilk – ekspert lotniczy, dyrektor operacyjny kanadyjskiej linii Flair Airlines oraz prezes zarządu stowarzyszenia #TAKdlaCPK. Przyznał, że te zapowiedzi go nie zaskoczyły i krytycznie je ocenia.

„W żaden sposób nie jestem zaskoczony tymi zapowiedziami. W dalszym ciągu głęboko nie zgadzam się z przedstawionym planem, a w szczególności z jego harmonogramem” – powiedział Wilk. Jego zdaniem, podany przez premiera Tuska termin, w którym pierwsze samoloty miałyby wystartować z lotniska pod Baranowem, jest zbyt odległy. Mowa o 2032 roku.

„Wszystkie benchmarki, które mamy w Europie, wskazują, że realny plan budowy lotniska to jest okres od czterech do pięciu lat, a nie od siedmiu do ośmiu, jak w tym przypadku. W siedem lat zbudowano lotnisko w Osace, na sztucznej wyspie na Pacyfiku. Doprawdy nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy przez tyle samo czasu budować lotnisko na baranowskiej łące. To się po prostu nie trzyma kupy” – uważa ekspert.

Wilk zwrócił uwagę, że faktycznie z deklaracji szefa rządu wynika, że nacisk zostanie położony na rozwój lotnisk regionalnych, w tym portów lotniczych Warszawa-Okęcie i Modlin. Nie ma jednak zdecydowanego zamiaru budowy CPK.

„Z tym de facto w tym momencie zostajemy. Dostajemy twardą obietnicę rozwoju istniejącej infrastruktury plus jakąś odległą perspektywę budowy nowego lotniska, która będzie mogła w dowolnym momencie zostać zatrzymana, na przykład ze względu na kwestie oszczędnościowe” – powiedział ekspert ds. lotnictwa. Rządowy plan, według którego w przyszłości Lotnisko Chopina miałoby pełnić funkcję „komunikacji przyszłości” to jego zdaniem tylko „piękne słowa i piękne wizje”.

„W praktyce zostajemy z niczym. Zostajemy z wiatą autobusową w Modlinie i z Lotniskiem Chopina, które nie spełnia kryteriów lotniska stołecznego dla szóstego największego państwa w Europie” – podsumował Maciej Wilk.

Jak pisaliśmy, według przedstawionej przez Tuska koncepcji, połączenia kolejowe w ramach CPK mają zostać znacząco zmodyfikowane, koncentrując się na połączeniu największych miast ze sobą i z Warszawą w taki sposób, by podróż koleją ze stolicy do Warszawy, Wrocławia, Katowic czy Gdańska trwała 100 minut. „Gęsta sieć będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie ideologiczne wymysły” – oświadczył. Dodał, że na początku ma powstać tzw. Y – igrek, czyli Kolej Dużych Prędkości, łącząca Warszawę i Łódź z rozwidleniem na Poznań i Wrocław. Drugi element, nazwany „blisko lotnisko”, zakłada rozbudowę sieci lotnisk regionalnych. „Nie sądzę, aby ktoś z Katowic, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, marzył, aby dojechać najpierw do Baranowa i potem polecieć dalej” – ironizował premier. Zapowiedział też „szybką rozbudowę i modernizację” lotniska w Modlinie, mającego służyć głównie tanim liniom lotniczym. Miałoby ono zostać połączone linią kolejową z dworcem Warszawa Centralna. Tusk chce też rozbudować Okęcie, które „ma pełnić funkcje komunikacji przyszłości, rozwiązania, które dopiero powstają”. Z jego słów wynika, że po otwarciu lotniska w Baranowie na początku lat 30. XXI wieku, z tego portu miałyby latać np. pasażerskie bezzałogowe drony. „Nie ulega wątpliwości, że w perspektywie kilku lat, ta rewolucja się dokona. Okęcie jest wymarzonym miejscem, by pełnić rolę centrum komunikacji lotniczej XXI wieku” – oświadczył premier.

Kresy.pl