Zastępca asystenta amerykańskiego sekretarza obrony ds. Rosji i Ukrainy Laura Cooper podczas wtorkowego briefiengu prasowego poinformowała dlaczego Stany Zjednoczone wstrzymują się od dostarczenia czołgów Ukrainie.

Zastępca asystenta amerykańskiego sekretarza obrony ds. Rosji i Ukrainy Laura Cooper została we wtorek zapytana o powody nie wysyłania amerykańskich czołgów na Ukrainę.

„Jasne jest, że Ukraina domagała się czołgów na najwyższym poziomie i uważają, że jest to pilna potrzeba. Dlaczego więc USA i sojusznicy do tej pory nie zaspokoili tej potrzeby” – czytamy na stronie Pentagonu.

„Tak więc w przypadku czołgów absolutnie zgadzamy się, że Ukraińcy potrzebują czołgów. Stany Zjednoczone współpracowały z sojusznikami, aby wesprzeć Ukrainę tysiącem czołgów i innych pojazdów opancerzonych. Więc zdecydowanie widzimy potrzebę czołgów, które są najłatwiejsze do natychmiastowego dostarczenia i natychmiastowego rozmieszczenia na polu bitwy. To czołgi typu radzieckiego, które Ukraińcy już znają, wiedzą jak je obsługiwać, ale co ważniejsze, wiedzą, jak naprawić i mają części zamienne. Tak więc jednym z wyzwań związanych z wprowadzeniem innych czołgów typu zachodniego jest konserwacja i utrzymanie” – odpowiedziała Cooper.

W wywiadzie dla CBS News, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonywał, że ​​jeśli Stany Zjednoczone przekażą na Ukrainę czołgi, europejscy sojusznicy również zaczną przekazywać swoje czołgi siłom ukraińskim.

„Artyleria pomaga nam ratować życie naszych wojowników, naszych żołnierzy, którzy potrzebują możliwości zaopatrzenia się w czołgi zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Europy. Jeśli USA będą w stanie pokazać swoje przywództwo i będą w stanie zdobyć czołgi, to Niemcy – potem Niemcy i inne kraje europejskie pójdą w ich ślady. Myślę, że jeśli dostaniemy czołgi z USA, europejscy sojusznicy również pomogą nam w odbiciu ukraińskich miast czołgami. I nie podążajcie za fałszywymi rosyjskimi narracjami, które mówią, że czołgi zostaną przekazane Ukrainie w celu strzelania do Rosji, to nieprawda. Nawet gdybyśmy tego chcieli. Naszym zadaniem jest ochrona własnego terytorium. Nie potrzebujemy obcego kraju, nie potrzebujemy obcego narodu. Chcemy chronić naszą ziemię i ratować naszych ludzi. Dlatego czołgi są bardzo ważne jako przykład dla całego świata” – mówił.

Przypomnijmy, że na początku września, premier Ukrainy Denys Szmyhal informował, że Ukraina oczekuje od Zachodu zmiany podejścia w kwestii dostaw ciężkiego uzbrojenia. Uważa, że na Ukrainę powinny być dostarczane nowoczesne, zachodnie czołgi.

„Potrzebujemy zmiany filozofii dostaw broni. Przez to rozumiem: powinny być dostarczane również nowoczesne czołgi bojowe” – powiedział Szmyhal. „Oczekujemy od Amerykanów, że dostarczą nam Abramsów, a od Niemiec, że otrzymamy czołgi typu Leopard 2. To są nowoczesne czołgi, takie, jakie Ukraina potrzebuje na polu walki”.

Kresy.pl