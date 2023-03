„The Voice of Ukraine”. TVP za pieniądze polskich podatników zrobi talent show dla Ukraińców

Telewizja Polska nieodpłatnie pomoże Ukraińcom zrealizować „The Voice of Ukraine”, czyli popularny talent show dla miłośników śpiewu w wersji ukraińskiej. TVP będzie też emitować go na swojej antenie, dla Ukraińców żyjących w Polsce.

W rozmowie z „Super Expressem” prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz zapowiedział, że Telewizja Polska pomoże Ukraińcom zrealizować popularny talent show z serii „The Voice of…”. Program w wersji ukraińskiej, „The Voice of Ukraine”, miałby powstać w Polsce, za pieniądze polskich podatników, dla stacji 1+1 na Ukrainie. Posiada ona odpowiednią licencję, ale obecnie nie jest w stanie zrealizować programu z udziałem Ukraińców.

„Telewizja Polska ma umowę licencyjną na 'The Voice of Poland’. Jesteśmy w bliskim kontakcie z telewizjami ukraińskimi. Na Ukrainie licencję na Voice ma stacja 1+1, ale nie ma w tym momencie mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych do stworzenia takiego projektu” – wyjaśnia prezes TVP. Stad, Ukraińców zaproszono do Polski, by tu zrobili swój program.

„Zaprosiliśmy nadawców ukraińskich, żeby zrobili 'The Voice of Ukraine’ u nas, w naszym studio, w naszej scenografii, w języku ukraińskim” – oświadczył Matyszkowicz. Zaznaczył, że strona ukraińska nie będzie za to płacić, natomiast TVP będzie emitować program w Polsce, dla uchodźców i imigrantów z Ukrainy.

„Zrobimy to w formie nieodpłatnej dla nich. My zachowamy dla siebie licencje na dystrybucje tego na kraj, żeby obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, mogli zobaczyć Voice w swoim języku, ze swoimi artystami. Strona ukraińska dostanie od nas w ramach tego barteru gotowy produkt na anteny ukraińskie” – wyjaśnił szef Telewizji Polskiej.

Jak podano, realizacja „The Voice of Ukraine” rozpocznie się prawdopodobnie przed końcem lata. Zgodnie z obecnymi planami, program miałby być gotowy do emisji jesienią br.

Program „The Voice of Poland” zyskał w Polsce znaczącą popularność. TVP produkuje nie tylko wersję „podstawową”, ale również wersje „Kids” dla dzieci i „Senior” dla seniorów.

Przypomnijmy, że rok temu TVP we współpracy z firmą Emitel udostępnił dla widzów telewizji naziemnej na terenie Polski program pierwszy ukraińskiej telewizji publicznej – UA:Perszyj, czyli tzw. Ukraińską Jedynkę. Celem było umożliwienie ukraińskim uchodźcom wojennym dostępu do informacji z ich kraju w ojczystym języku i ze źródeł ukraińskich. Kanał dostępny jest również na portalu TVP, w aplikacji mobilnej TVP GO, ofercie TVP HBB w naziemnej telewizji cyfrowej oraz TVP VOD.

dorzeczy.pl / Kresy.pl