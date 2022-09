Szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa wybiera się do Chin

Przywódca Chin, Xi Jinping nakazał chińskim wojskowym, by byli gotowi do zajęcia Tajwanu do 2027 roku – twierdzi wiceszef CIA, David Cohen.

Zastępca dyrektora CIA, David Cohen, wypowiedział się w tej sprawie w tym tygodniu, podczas konferencji Intelligence and National Security Summit w National Harbor w stanie Maryland. Według niego, przywódca ChRL, Xi Jinping, powiedział chińskim dowódcom wojskowym, że chce mieć zdolność do siłowego przejęcia kontroli nad Tajwanem w ciągu 5 lat, do 2027 roku. Zaznaczył przy tym, że obecnie amerykański wywiad nie uważa, by władze w Pekinie podjęły decyzję to tym, czy kontynuować.