NASK: Mówienie tylko o dwóch płciach to dezinformacja

Według Ośrodka Analizy Dezinformacji działającego przy NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) twierdzenie o istnieniu tylko dwóch płci jest „dezinformacją”. „Istnieje wiele przykładów wskazujących, że już kwestia płci biologicznej jest złożona i wykracza poza prosty binarny podział na kobiety i mężczyzn” – pisze ośrodek.

W zeszłym tygodniu Ośrodek Analizy Dezinformacji przy NASK opublikował artykuł pt. „Dezinformacja dotycząca osób LGBTQ+”, w którym omawia – według własnej interpretacji – „fałszywe informacje” krążące na temat ideologii LGBT.

„Fałszywe lub wprowadzające w błąd treści nt. LGBTQ+ prowadzą do podważania godności członków tej grupy, sprzyjają mowie nienawiści i pogłębianiu uprzedzeń, a niekiedy mogą skutkować zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa osobistego. Dezinformacja tego rodzaju osłabia również więzi społeczne i utrudnia budowanie środowiska sprzyjającego dialogowi i wzajemnemu zrozumieniu ponad podziałami” – czytamy we wpisie NASK.

Ośrodek Analizy Dezinformacji wskazuje, że jednym z przejawów dezinformacji jest zgadzanie się binarnym podziałem płci, tj. kobiet i mężczyzn.

Autorzy wskazują kolejno, że „istnieje wiele przykładów wskazujących, że już kwestia płci biologicznej jest złożona i wykracza poza prosty binarny podział na kobiety i mężczyzn, np. osoby interpłciowe, które rodzą się z różnymi cechami płciowymi (takimi jak chromosomy, gonady czy genitalia)”

Jednakże według nauki interpłciowość nie oznacza istnienia trzeciej płci – to medyczne określenie na rzadkie przypadki zaburzeń rozwoju cech płciowych. Mimo innej budowy anatomicznej, każda taka osoba jest biologicznie zaklasyfikowana jako kobieta albo mężczyzna. Interpłciowość jako zaburzenie jest wpisane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO jako ICD-11

Dalej w artykule NASK wśród „szkodliwych” opinii na temat LGBT wymienia takie poglądy jak: twierdzenie, że „związki partnerskie stanowią zagrożenie dla instytucji małżeństwa” czy „osoby transpłciowe są chore”.

Według NASK teza, że „legalizacja związków partnerskich zagraża instytucji małżeństwa” również została zdyskredytowana jako niezgodna z zasadą równości. Tymczasem Konstytucja RP wyraźnie chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Europarlamentarzysta Piotr Müller – instytucja zamiast wzmacniać odporność Polaków na rzeczywiste zagrożenia dezinformacyjne, jak wpływy obcych państw, promuje lewicowe ideologie.

Podobne stanowisko wyraził Damian Adamus, redaktor naczelny portalu Nowy Ład – „Według NASK twierdzenie, że istnieją tylko dwie płcie to »dezinformacja«. »Dezinformacja« to kolejne słowo-wytrych służące do cenzurowania debaty. Niedługo okaże się, że to nie tylko »dezinformacja«, ale i »mowa nienawiści« za którą będą wsadzać do więzienia.

„Pod płaszczykiem »walki z dezinformacją« władze wciskają ideologiczne lewackie absurdy, ośmieszając idee walki z dezinformacją i osłabiając odporność państwa na prawdziwą dezinformację. Interesy ideologicznego marginesu są dla NASK ważniejsze niż interesy państwa polskiego – dodaje Damian Adamus.

NASK to państwowy instytut badawczy podlegający Ministerstwu Cyfryzacji. Do jego głównych zadań należy rejestracja domen czy zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w sieci.

