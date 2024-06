“Chcemy korzystać z waszej wiedzy”. MON podpisało porozumienie z Polskim Związkiem Łowieckim

Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim. Współpraca ma przyczynić się m. in. do lepszej i skuteczniejszej promocji obronności i służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W środę wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim. Podczas uroczystości byli obecni sekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek, przedstawiciele Wojska Polskiego i PZŁ.

Minister oświadczył, że do budowy bezpiecznej Polski chce zaangażować wszystkich obywateli. Dzisiejsze porozumienie dotyczy współdziałania i współorganizowania różnych przedsięwzięć, korzystania ze swoich strzelnic. Polityk po podpisaniu porozumienia zwrócił się do przedstawicieli PZŁ: “chcemy korzystać z waszej wiedzy, z doświadczenia. Chcemy promować służbę wojskową – bycie żołnierzem Wojska Polskiego wśród myśliwych, wśród członków Polskiego Związku Łowieckiego”.



Dziś w Ministerstwie Obrony Narodowej #Warszawa wicepremier W. @KosiniakKamysz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Polskim Związkiem Łowieckim. W uroczystości uczestniczyli sekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek oraz przedstawiciele…

Resort obrony informuje, że współpraca MON z PZŁ przyczyni się m. in. do lepszej i skuteczniejszej promocji obronności i służby w Wojsku Polskim pozyskania wśród myśliwych kandydatów do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także popularyzacji idei patriotycznych, postaw pro obronnych oraz działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

-… pic.twitter.com/x3HUZpyWG7 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 5, 2024

Ministerstwo Obrony Narodowej/Kresy.pl