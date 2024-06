Fiala: Czechy i Ukraina podpiszą porozumienie o bezpieczeństwie 18 lipca

Premier Czech Petr Fiala zapowiedział, że podpisanie dwustronnej umowy o bezpieczeństwie z Ukrainą nastąpi 18 lipca na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Londynie.

„Prezydent Wołodymyr Zełenski i ja uzgodniliśmy wczoraj, że negocjacje w sprawie tekstu czesko-ukraińskiego porozumienia o bezpieczeństwie zakończymy przed szczytem NATO w Waszyngtonie” – napisał czeski premier na X.

Fiala poinformował także, że porozumienie zostanie podpisane 18 lipca na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Londynie.

President @ZelenskyyUa and I agreed yesterday that we will conclude negotiations on the text of the Czech-Ukrainian security agreement before the NATO summit in Washington.

We will then sign it at the European Political Community summit in London on July 18.

— Petr Fiala (@P_Fiala) June 28, 2024