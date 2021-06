Białorusini złożyli wieniec z sierpem i młotem na Monte Cassino [+FOTO]

Przedstawiciele stowarzyszenia Bellarus postanowili upamiętnić atak III Rzeszy na ZSRR na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino.

Informację o inicjatywie białoruskiego stowarzyszenia podało samo Muzeum Monte Cassino na swojej stronie na Facebooku. Pojawiły się tam między innymi zdjęcia opublikowane przez Ambasadę Białorusi w Polsce. „Wieńce z kwiatów z barwami i herbami sowieckiej Białorusi zostały złożone wraz z sierpem i młotem z okazji osiemdziesiątej rocznicy wybuchu „Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”: 22 czerwca 1941 r. delegacji towarzyszył burmistrz Cassino, Enzo Salera i urzędnicy gminy. Na myśl przychodzi jedno słowo: wstyd!!!” – napisał w niedzielę administrator strony Muzeum.

W poniedziałek na stronie Muzeum pojawił się kolejny wpis w którym podkreślono, że „celem 2 Korpusu Polskiego było wyzwolenie Polski od nazistów i sowietów w granicach 1939 r. Z tego powodu wrogami 2 Korpusu byli nie tylko naziści, ale także Sowieci. Wygrali z nazistami, ale porzuceni przez zachodnich sojuszników, nie mogli zapobiec przejściu Polski, pozbawionej wschodnich regionów anektowanych przez ZSRR, pod panowanie sowieckie. Można powiedzieć, że zwycięstwo Stalina w tak zwanej „Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” było przyczyną ich niedoli i wygnania żołnierzy Andersa”. Jak ocenił autor wpisu – „obchody Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Stalina na cmentarzu Monte Cassino to niepokojąca inicjatywa, zupełnie nie na miejscu i sprzeczna z duchem i ideałami 2 Korpusu Polskiego”.

Białorusini postanowili upamiętnić atak III Rzeszy na Związek Radziecki akurat na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino na ponad tydzień przed rocznicą tego ataku. Jak wynika z dokumentacji fotograficznej na cmentarzu pojawiło się około 20 działaczy białoruskiego stowarzyszenia, którzy złożyli wieniec w barwach flagi państwowej Białorusi.

Obok na płycie memorialnej pojawiła się plansza z napisem w języku białoruskim: „Białoruś pamięta”, symbolem sierpa i młota, wstążką Świętego Jerzego – pochodzącą od rosyjskiego orderu, a także kokardą wprowadzoną na Białorusi przez władze łukaszenkowskie dla świętowania zwycięstwa Armii Czerwonej w drugiej wojnie światowej. Na drugiej ułożonej planszy również pojawił się napis „Białoruś pamięta” oraz symbol sierpa i młota.

Inicjatywę Białorusinów skrytykowała już Ambasada Polski we Włoszech.

Cmentarze są otwarte dla wszystkich.

W Armii Andersa walczyli także żołnierze🇵🇱pochodzący z terenów obecnej Białorusi.

Ubolewamy, że 13.06. na🇵🇱Cmentarzu na #MonteCassino doszło do sytuacji, w której miejsce pamięci i symbole zostały wykorzystane do tego, by prowokować i jątrzyć pic.twitter.com/THqafkzuXq

