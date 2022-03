Łódzki teatr odwołał występy Cejrowskiego. Powód: „tłumaczenie działalności Putina”

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi cofnął zgodę na występy znanego podróżnika Wojciecha Cejrowskiego. Jako powód tej decyzji wskazano jego „skandaliczne wypowiedzi”, w których miał „tłumaczyć” postępowanie Władimira Putina wobec Ukrainy. Wcześniej w sieci pojawiła się petycja z żądaniem odwołania występów Cejrowskiego.

Dyrekcja Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi poinformowała w piątek 11 marca o odwołaniu występów Wojciecha Cejrowskiego (tzw. stand-upów) „Ale Meksyk” oraz „Prawo Dżungli”. Miały się one odbyć tego samego dnia.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W komunikacie zamieszczonym na Facebooku nie wskazano powodów odwołania występów podróżnika, jednak w środę dyrektor teatru Marcin Hycnar zarzucał Cejrowskiemu „serię skandalicznych wypowiedzi” dotyczących rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w których miał on m.in. „tłumaczyć działalność W.Putina”. Dyrektor odciął się od tych wypowiedzi, potępił je a także przepraszał za „niewystarczającą ostrożność” przy podejmowaniu decyzji o wynajmowaniu sali Cejrowskiemu. Jednocześnie tłumaczył, że decyzję o wynajęciu sali podróżnikowi podjęto dla podreperowania finansów teatru jeszcze przed wybuchem wojny. Dyrektor Hycnar twierdził wówczas, że nie można zerwać umowy z Cejrowskim, ponieważ grożą za to umowne kary finansowe, na co teatr nie może sobie pozwolić.

Media przytaczają kilka wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego o wojnie na Ukrainie. Według Salonu24.pl Cejrowski w wywiadzie dla Radia Wnet powiedział, że „na wojnie bardziej zależy Bidenowi niż Putinowi”. Jak twierdził, Donald Trump wygasił konflikty na świecie i amerykańskie koncerny zbrojeniowe „nie mają dokąd sprzedawać towaru”.

„Demokratom też zależy na wojnie, bo wtedy słupki idą w górę. Bidena większość nie popiera, to trzeba coś z tym zrobić, no więc może wojna…” – mówił Cejrowski w Radiu Wnet.

Wirtualne Media podają, że na swoim kanale youtube’owym Cejrowski opublikował nagranie zatytułowane „Odszczekiwanie w sprawie wojny”, w którym postawił tezę, że Zachód złamał daną Rosji obietnicę w kwestii neutralności Ukrainy, czym sprowokował Władimira Putina do wojny. Sugerował, że po wejściu Ukrainy do NATO w państwie tym pojawiłaby się broń atomowa. „Nic dziwnego, że Putin wjechał, żeby zabezpieczyć swoje przody i tyły” – mówił podróżnik. Twierdził też, że na Ukrainie znajdują się dowody przeciwko synowi Joe Bidena, Hunterowi, przez co „Biden będzie popierał Ukrainę przeciwko Rosji, co jest niebezpieczne dla całego świata”.

W kontekście zerwania umowy przez teatr im. Jaracza z Cejrowskim Wirtualne Media przytaczają też wypowiedź Cejrowskiego o „młodych bykach” nie będących Ukraińcami, którzy „wywalają z pociągów ukraińskie matki z dziećmi, wyrywają im z rąk łóżka, koce, żywność i inne dary, które one dostały od Polaków”.

W sieci pojawiła się petycja, w której wyrażano „głęboki sprzeciw” wobec wynajęcia sali Cejrowskiemu przez teatr im. Jaracza. W petycji zarzucano podróżnikowi „skrajnie homofobiczne i ksenofobiczne wypowiedzi” oraz usprawiedliwianie decyzji Władimira Putina o wkroczeniu na Ukrainę. „Żądamy od dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, by jak najszybciej odwołała występ Cejrowskiego” – napisano w treści petycji.

CZYTAJ TAKŻE: Cejrowski: Ukraińcy to gwałciciele i rzeźnicy

Kresy.pl / salon24.pl / radiozet.pl / wirtualnemedia.pl