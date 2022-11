Były wicemarszałek Sejmu dołączył do Konfederacji

We wtorek doszło do ogłoszenia w Sejmie politycznego transferu. Poseł powiązany do niedawna Pawłem Kukizem dołączył do Konfederacji.

Nowym członkiem Konfederacji został Stanisław Tyszka. O dołączeniu do tej partii, ale nie jej koła parlamentarnego poinformował we wtorek sam polityk, który urządził konferencję prasową w Sejmie. „Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem w obecnej kadencji, które zachowywało się w kluczowych momentach po prostu przyzwoicie; zarówno w momentach polityki proinflacyjnej, zarówno, kiedy władza w sposób drastyczny ograniczała prawa obywatelskie w obliczu pandemii, jak i w okresie kryzysu uchodźczego” – uzasadnił Tyszka.

Tyszka zaapelował również do działaczy i sympatyków ruchu Kukiz ’15, w którym zaczął karierę parlamentarną w 2015 r., „żeby razem ze mną poszli tą drogą”, zacytował portal Rmf24.pl.

Charakterystyczne jednak, że Tyszka zaapelował do nich, by „wsparli Sławomira Mentzena i partię, którą będę od dzisiaj współtworzył – Konfederację”. Mentzen, który w październiku przejął kierownictwo jednej z partii składających się na Konfederację – KORWiN – obecnie pozostaje w konflikcie z innymi tworzącymi ją siłami politycznymi. Mentzen nie zgadza się na to, by część pierwszych miejsc na listach wyborczych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady Liderów, przypadła politykom, którzy swego czasu dokonali rozłamu w KORWiN i założyli swoją grupę – „Wolnościowcy”.

W przypadku niespełnienia swoich rządów Mentzen grozi nawet samodzielnym startem wyborczym, poza formułą Konfederacji, jak donosiły media.

Tyszka jeszcze 8 listopada ogłosił, że żegna się z ruchem Kukiz ’15, ponieważ jego posłowie „zaczęli głosować z partią władzy. Prowadziłem różne rozmowy polityczne w tym czasie. Rozmawiałem z Platformą Obywatelską, Polską 2050, namawiałem też wielu polityków z Kukiz 15, aby stworzyć własne ugrupowanie. Przyznaję, że rozważałem odejście z polityki po tej kadencji i powrót do pracy naukowej, aż poznałem pana prezesa Sławomira Mentzena i okazało się, że po długich rozmowach dobrze będzie dla polskiego ruchu wolnościowego, jak połączymy siły”.

Chwalił nowego przewodniczącego partii KORWiN jako doktora nauk ekonomicznych i przedsiębiorcę. Według Tyszki Mentzen jest „najprawdopodobniej najbardziej popularnym politykiem w internecie i mediach społecznościowych, a wynika to z tego, że od lat tłumaczy w sposób przystępny trudne skomplikowane zagadnienia podatkowe i finansowe i podaje recepty, w jaki sposób wyciągnąć Polskę z dziejowo trudnego momentu, w które nas wprowadziła obecna partia władzy, a mianowicie gigantycznej i narastającej inflacji”.

Tyszka w latach 2011-2012 pracował w Fundacji Republikańskiej Przemysława Wiplera, który w ltach 2011-2013 był posłem Prawa i Sprawiedliwości, a następnie działał w Kongresie Nowej Prawicy – ówczesnej partii Janusza Korwina-Mikke. Po wycofaniu się przez Wiplera z polityki Tyszka sam zaczął karierę polityczną zostając posłem Kukiz ’15 w roku powołania tego ruchu. W latach 2015-2019 pozostawał wicemarszałkiem Sejmu. Reelekcję uzyskał z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej.

rmf24.pl/kresy.pl