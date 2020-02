Kraków: Izraelczyk zatrzymany z bronią na lotnisku

W poniedziałek na lotnisku Kraków-Balice zatrzymany został obywatel Izraela. Jak poinformowała Straż Graniczna, w bagażu podręcznym usiłował wywieźć trzynaście sztuk broni. Na mężczyznę została nałożona grzywna w wysokości ponad czterech tysięcy złotych.

Broń znaleziona w jego bagażu to pistolety alarmowe, kaliber 9 mm wraz z magazynkami.

Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku przez Straż Graniczną. Jak poinformowała SG, Izraelczyk kupił broń na Węgrzech. Tłumaczył, że to broń dla niego i przyjaciół. Do Krakowa przyjechał z Węgier autobusem. Miał stamtąd odlecieć do Tel Awiwu. Broń miała kosztować około 1000 dolarów amerykańskich. Mężczyzna tłumaczył w trakcie przesłuchania, że nie wiedział, iż do przewozu przez granicę tego typu broni potrzebne jest specjalne zezwolenie.

Mężczyzna zapłaci grzywnę w wysokości 4200 złotych za nielegalne posiadanie broni i próbę przewozu jej przez granicę bez koniecznego zezwolenia.

