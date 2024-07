USA ogłosi nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 2,3 mld dolarów

Sekretarz Obrony USA Lloyd Austin zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2,3 miliarda dolarów. Obejmie on między innymi amunicję przeciwpancerną oraz do systemów Patriot.

Sekretarz Obrony USA Lloyd Austin zapowiedział, że Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy o wartości ponad 2,3 mld dolarów, który obejmie zestawy obrony przeciwlotniczej oraz amunicję. Polityk poinformował o nadchodzącej decyzji podczas spotkania z delegacją Ukrainy. Kijów reprezentował między innymi Ministrem Obrony Ukrainy Rustem Umerow, Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Yermak oraz Wicepremier ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy Olha Stefaniszyna

Lloyd Austin poinformował również, że zestawy obrony przeciwlotniczej zostaną dostarczone na linię frontu w przyspieszonym terminie. Jak przypomina Pentagon, będzie to możliwe po ogłoszeniu decyzji, że dostawy i sprzedaż sprzętu militarnego sojusznikom będą odbywały w taki sposób, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje w krytycznym momencie wojny.

„Ukraina prowadzi ciężką walkę od początku lekkomyślnej wojny z wyboru Putina. Kreml w dalszym ciągu intensyfikuje bombardowania waszych miast i ludności cywilnej. Jednak nadal jestem pod wrażeniem umiejętności waszych sił, a wasze wojska w dalszym ciągu odpierają ataki Rosji z determinacją, pomysłowością i odwagą” – powiedział Lloyd Austin zwracając się do Ministra Obrony Ukrainy.

Do zapowiedzi Sekretarza Obrony USA odniósł się Minister Obrony Ukrainy Rustem Umerow na portalu X. Napisał, że jest wdzięczny za nowy pakiet wsparcia militarnego dla Kijowa. Dodał, ze pakiet obejmie dostawy broni przeciwpancernej, myśliwce przechwytujące, amunicję do Patriotów i innych systemów przeciwlotniczych.

“Przede wszystkim wyraziliśmy [delegacja Ukrainy – przyp. red.]wdzięczność za nowy pakiet pomocy o wartości 2,3 miliarda dolarów, który obejmuje broń przeciwpancerną, myśliwce przechwytujące, amunicję do Patriotów i inne systemy obrony powietrznej. Obrona powietrzna jest naszym priorytetem i głównym tematem tego spotkania. Szczegółowo omówiliśmy z panem Austinem kwestię dostarczenia Ukrainie dodatkowych systemów w celu ochrony naszych miast i infrastruktury krytycznej. Jesteśmy wdzięczni Niemcom, Rumunii i USA za ogłoszenie dostawy nowych akumulatorów. Jesteśmy także w stałym kontakcie w tej sprawie z innymi sojusznikami” – fragment wpisu Rustema Umerowa .

