Belgrad: Kusznik zaatakował policjanta pod ambasadą Izraela [+FOTO/VIDEO]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Serbii podało, że napastnik z kuszą zranił w sobotę serbskiego funkcjonariusza policji strzegącego ambasady Izraela w Belgradzie. Funkcjonariusz odpowiedział śmiertelnym postrzeleniem napastnika.

Jak przekazała agencja prasowa AP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Serbii podało, że napastnik z kuszą zranił w sobotę serbskiego funkcjonariusza policji strzegącego ambasady Izraela w Belgradzie. Funkcjonariusz odpowiedział śmiertelnym postrzeleniem napastnika. Zarówno serbscy, jak i izraelscy urzędnicy powiedzieli, że wstępne przesłanki wskazywały na terroryzm jako motyw.

Minister spraw wewnętrznych Ivica Dacic powiedział w oświadczeniu, że napastnik strzelił w stronę funkcjonariusza, trafiając go w szyję. Powiedział, że funkcjonariusz następnie „użył broni w samoobronie, aby zastrzelić napastnika, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń”.

Policjant był przytomny, kiedy został przetransportowany do głównego szpitala w Belgradzie gdzie przeszedł operację. Władze szpitala poinformowały, że po operacji jego stan jest stabilny. Prezydent Serbii Aleksandar Vucic odwiedził rannego funkcjonariusza w szpitalu, obiecując radykalne stłumienie „terrorystów”.

„Ścigamy ich” – powiedział. „Nie będziemy mieli litości dla terroryzmu w Serbii”.

Rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że „miała miejsce próba ataku terrorystycznego w pobliżu ambasady Izraela w Belgradzie”. Rzecznik powiedział, że ambasada jest zamknięta i żaden pracownik ambasady nie odniósł obrażeń.

Ambasador Izraela w Belgradzie Yahel Vilan powiedział, że jest głęboko zszokowany „atakiem terrorystycznym” przed ambasadą. Wyraził wdzięczność serbskiemu funkcjonariuszowi policji, „który odważnie zapobiegł atakowi” i wyraził „przekonanie, że dochodzenie prowadzone przez właściwe władze w sprawie tego haniebnego ataku pozwoli zidentyfikować wszystkie odpowiedzialne osoby i w dalszym ciągu przyczyni się do zachowania Serbii jako bezpiecznego kraju”.

