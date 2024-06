Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock uważa, że jeśli Ukraina nie otrzyma wystarczającego wsparcia od Europy, aby obronić się przed Rosją, rosyjskie wojska staną na granicy z Polską.

W wywiadzie dla „Süddeutsche Zeitung” minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock przekonywała, że jeśli Ukraina nie otrzyma wystarczającego wsparcia od Europy, aby obronić się przed Rosją, rosyjskie wojska staną na granicy z Polską.

Baerbock twierdzi, że jeśli przestaną pomagać Ukrainie, UE może stanąć w obliczu sytuacji, w której rosyjskie wojska staną w pobliżu jej granic.

„Jeśli nie będziemy nadal wspierać Ukrainy, ryzykujemy, że wojska Putina znajdą się na granicy z Polską. Wojna szybko zakończy się na terytorium UE i NATO” – powiedziała niemiecka minister.

Jej zdaniem wówczas „trudno będzie policzyć, ile będzie nas kosztować ochrona naszej wolności i bezpieczeństwa”.

„W ostatecznym rozrachunku chodzi także o jedną rzecz: wspieranie Ukrainy także trzyma wojnę z dala od nas” – dodała Baerbock.

Były prezydent USA Donald Trump skrytykował skalę wsparcia dla Ukrainy i powiedział, że jeśli wygra, natychmiast „rozwiąże” sprawę. W Detroit w swoim przemówieniu Trump skrytykował pomoc dla Ukrainy, o którą prośby „nie ustają”.

„Zełenski jest prawdopodobnie najlepszym agentem sprzedaży ze wszystkich polityków, jaki kiedykolwiek żył. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do naszego kraju, wyjeżdża z 60 miliardami dolarów” – powiedział były prezydent.

Trump stwierdził następnie, że „lubi Zełenskiego” za to, co zrobił podczas skandalu, który doprowadził do pierwszej próby impeachmentu Trumpa.

„Właśnie teraz, cztery dni temu, wyjechał z 60 miliardami. Wraca do domu i ogłasza, że ​​potrzebuje kolejnych 60 miliardów. I to nigdy się nie kończy, nigdy się nie kończy. Rozwiążę tę kwestię, zanim jako prezydent wejdę do Białego Domu. Jako prezydent -elekt, rozwiążę tę kwestię” – powiedział Donald Trump.

Kresy.pl/Süddeutsche Zeitung