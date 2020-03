Ustaw stałe zlecenie na Kresy.pl. Bez Twojego wkładu nie będzie obywatelskich mediów

W lutym zebraliśmy 12 tys. PLN – to o wiele więcej niż się spodziewaliśmy, ale wciąż za mało, by odsunąć od nas widmo likwidacji. By zamknąć budżet, musimy zbierać 19 tys. PLN każdego miesiąca. Jeśli jeszcze nie ustawiłeś stałego zlecenia na Kresy.pl, prosimy, zrób to teraz.

Były dowódca kontrowersyjnego ukraińskiego batalionu nie zostanie wydany Rosji. https://t.co/RxxUPiG1AW — KRESY.PL (@KRESYPL) March 3, 2020

Kurz oskarżył prezydenta Turcji o „świadome wykorzystywanie istot ludzkich do ataku”, który, jak powiedział, jest celowo skierowany na Grecję, a nie na Bułgarię. https://t.co/XZBL8Moapg — KRESY.PL (@KRESYPL) March 3, 2020

Polscy i ukraińscy aktywiści odwiedzili mogiłę OUN-UPA na górze Monasterz na Podkarpaciu, umieszczając tam tabliczkę z napisem „ŚP Obywatele Polski narodowości ukraińskiej polegli w walce z NKWD 2/3 marca 1945. Wieczna im pamięć”. https://t.co/WdF9in5GAQ — KRESY.PL (@KRESYPL) March 3, 2020

Serhij Melnyczuk poinformował o swoim zatrzymaniu w mediach społecznościowych. https://t.co/dPnwNB1ZKn — KRESY.PL (@KRESYPL) March 2, 2020

Zwycięski Igor Matovič nie należy do ulubieńców liberalnych mediów. Wypominają mu działalność w ruchach katolickich. To co jest wadą dla postępowej inteligencji, jest jednak zaletą dla słowackiego elektoratu. https://t.co/kkHtOFUX5k — KRESY.PL (@KRESYPL) March 1, 2020

W Polsce świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią dzieci z Ukrainy. W 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim przybyło ich niemal czterokrotnie. https://t.co/vzX1co8BcH — KRESY.PL (@KRESYPL) February 29, 2020

Polityka wielowektorowa to zaprzeczenie polityki wasalnej, polityki bezalternatywnej, oraz polityki zdeterminowanej ideologicznie – mówi portalowi https://t.co/mvRKoCmsiY @krzysztofbosak, kandydat @KONFEDERACJA_ na Prezydenta RP. https://t.co/kYspq55URf — KRESY.PL (@KRESYPL) February 29, 2020

Fałszywi rybacy mieli współpracować z przemytnikami papierosów. https://t.co/YpqD32KDNB — KRESY.PL (@KRESYPL) February 28, 2020

Witold Jurasz twierdzi, że marsz narodowców w Hajnówce czy oświadczenie IPN może wywrócić proces dialogu z Białorusią. Wbrew oczywistym faktom przeszkody dla tego dialogu dostrzega głównie po polskiej stronie – pisze Karol Kaźmierczak. https://t.co/JITfSfPlXt — KRESY.PL (@KRESYPL) February 28, 2020

Po raz pierwszy w historii Węgrzy mogą nie mieć politycznej reprezentacji w słowackim parlamencie. https://t.co/luVXxE3Swy — KRESY.PL (@KRESYPL) February 28, 2020

NATO nie może żyrować imperialnych, neoosmańskich ambicji Erdogana, a państwa UE powinny bezwzględnie egzekwować kontrolę na swoich granicach – zaznacza poseł @KONFEDERACJA_ @KrystianKamin https://t.co/YhuSxDK4yS — KRESY.PL (@KRESYPL) February 28, 2020

Pogrzeb byłego egipskiego prezydenta Hosniego Mubaraka odbył się w wojskowym ceremoniale, a na uroczystości przybyły wszystkie najważniejsze osoby w państwie. To najlepsze podsumowanie efektów „Arabskiej Wiosny”. https://t.co/FlYjsYuNbb — KRESY.PL (@KRESYPL) February 28, 2020

Soros może zostać deportowany z USA za dobrowolną współpracę przy prześladowaniu Żydów, bo własna przeszłość czyni jego pozostanie na amerykańskiej ziemi niedopuszczalnym – pisze amerykański dziennikarz śledczy. https://t.co/BeHW5fUJcM — KRESY.PL (@KRESYPL) February 28, 2020

Ukraińscy skrajni nacjonaliści z powiązanych z „ruchem azowskim” Drużyn Narodowych próbowali siłą zająć budynek rady miasta w Żmerynce na Podolu. https://t.co/zEgk36a1Zu — KRESY.PL (@KRESYPL) February 27, 2020

Podczas zeszłotygodniowych uroczystości we Lwowie na grobie powojennego przywódcy OUN złożono wiązankę w biało-czerwonych barwach. https://t.co/hWkfi7Xdkz — KRESY.PL (@KRESYPL) February 27, 2020

Sanders i Trump złamali tabu, poruszając tematy niewygodne dla liderów amerykańskiej opinii publicznej. Trump uczynił to nawołując do ograniczenia imigracji, natomiast Sanders stawiając głośno socjalne postulaty ekonomiczne. https://t.co/ZWuTStEZ57 — KRESY.PL (@KRESYPL) February 27, 2020

Przedstawiciele radykalnego ruchu Obywatele RP złożyli zawiadomienie do prokuratury ws. działaczy narodowych organizujących Marsz Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce. Prokurator twierdzi, że w zaproszeniu nawoływano do nienawiści. https://t.co/0bmsBt31s2 — KRESY.PL (@KRESYPL) February 27, 2020

Nie ma żadnej Ukrainy, jest tylko ukraińskość, bałagan zamiast państwa, narodu nie ma… Jaka właściwie będzie UA, w jakich granicach czy ile będzie Ukrain to kwestia otwarta. I w ich rozwiązaniu Rosja musi uczestniczyć – powiedział Surkow https://t.co/VRj7YgskJN — KRESY.PL (@KRESYPL) February 27, 2020

Europejskie Stowarzyszenie Żydów przedstawiło swój plan na „rozbicie antysemityzmu” – informuje The Times of Israel. Plan został przedstawiony na corocznej konferencji w Paryżu. https://t.co/wuDkWMxHE1 — KRESY.PL (@KRESYPL) February 26, 2020

72 lata temu, stosująca metody terrorystyczne żydowska organizacja zbrojna Lechi porwała i zamordowała Witolda Hulanickiego, polskiego dyplomatę i byłego konsula RP w Jerozolimie, a także polskiego dziennikarza Stefana Arnolda. https://t.co/SCVlAa2MYh — KRESY.PL (@KRESYPL) February 26, 2020

Ukraińca skazano za przynależność do Prawego Sektora, który jest w Rosji organizacją zakazaną. https://t.co/TKgJs80Uk2 — KRESY.PL (@KRESYPL) February 26, 2020

