Sypialnia na poddaszu – sposób na aranżacje

Dobrze zaaranżowana powierzchnia poddasza zwiększa przestrzeń użytkową domu, zapewniającą przy tym mieszkańcom klimatyczne wnętrza. To dobre miejsce szczególnie na sypialnie. Pomieszczenie oddzielone od innych to optymalne miejsce na relaks.

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę aranżując poddasze swojego domu.

Sypialnia na poddaszu – dlaczego warto?

Sypialnia na poddaszu to częsty wybór. Ma na to wpływ kilka czynników. Pierwszym z nich jest przede wszystkim maksymalne wykorzystanie możliwości działki budowlanej. To jedna z motywacji do budowania domów z użytkowym poddaszem, jednak niejedyna. Sypialnie na poddaszu umieszcza się często także ze względu na możliwość uzyskania klimatycznego wnętrza. Odseparowane od pozostałej części domu pomieszczenie to miejsce, które ma szansę stać się prawdziwą świątynią relaksu. Kluczowe jest jest jednak odpowiednie przygotowanie i rozplanowanie przestrzeni. Warto zrobić to już na etapie budowy domu. Pomogą w tym gotowe projekty domów jednorodzinnych. Dzięki temu dom dopasować można do typu działki, a samo poddasze będzie odpowiednio zaplanowane.

Sypialnia na poddaszu w istniejącym budynku

Mimo że sypialnie na poddaszu warto uwzględnić już w projekcie budynku, nie oznacza to, że niemożliwe jest urządzenie jej już w istniejącym budynku.

Aby zaadaptować poddasze do potrzeb użytkowych musi spełniać ono kilka warunków. Najważniejszym jest jego wysokość – w najwyższym punkcie nie może być ona mniejsza niż 2,5 metra. W miejscach spadu dachu wysokość może być mniejsza, wpływa to jednak na komfort korzystania z przestrzeni. Istotny jest również stan poddasza. Warto ocenić stan stropu, a także sprawdzić, czy istnieje możliwość jego ocieplenia, ułożenia posadzki czy też doprowadzenia niezbędnych instalacji.

Pod względem formalnym konieczne jest także zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Sypialnia na poddaszu – jak zaaranżować?

Aranżacja sypialni na poddaszu w dużej mierze zależy od wysokości poddasza i przestrzeni, jaką dysponujemy. Wbrew pozorom, nawet niewielkie wnętrze może mieć swój urok. Przy jego urządzaniu warto jednak zastosować kilka sztuczek, które optycznie powiększą przestrzeń. Dobrym sposobem jest np. zamontowanie dużego lustra. Całe pomieszczenie powinno być także utrzymane w jasnych barwach.

W sytuacji, gdy znaczną część poddasza stanowią niskie skosy, najlepiej wykorzystać je na niewielką komodę. Dobrym wyjściem będzie również zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych, która może stać się interesującą garderobą.

Samo ustawienie łóżka zależy od preferencji użytkownika. Osoby, które nie obawiają się małej ilości przestrzeni, mogą wykorzystać miejsce pod skosami. Domownicy, którzy wolą bardziej otwarte miejsca, zdecydują się zapewne na umieszczenie łóżka w miejscu najwyższym.

Oprócz łóżka w sypialni warto zdecydować się także na nocną szafkę oraz toaletkę. To również dobre miejsce na biurko. Nie można zapomnieć również o szafie, która w mniejszych pomieszczeniach może być z powodzeniem zastąpiona komodami lub innego typu skrytkami.

Urządzając sypialnie, warto zadbać również o jej przytulność. W tym celu dobrze zaopatrzyć się w miękki dywan czy chodnik, a także pled i dużą ilość poduszek. Dobrze sprawdzą się również dekoracje ścienne takie jak obrazy czy zdjęcia w ozdobnych lampkach. Całość powinno uzupełnić nastrojowe oświetlenie. Jako dodatek dobrze sprawdzą się świeczki.

