Ranking pożyczek online – pomocny czy nie?

Istnieje wiele sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Jednym z popularniejszych jest wzięcie kredytu w banku. Nie każdy jednak może sobie na to pozwolić. Wymagania stawiane wobec kredytobiorców są niestety coraz większe. Obecna sytuacja gospodarcza tym bardziej nie wpływa na to korzystnie. Nieco inaczej to wygląda w przypadku pożyczek pozabankowych. Warunki ich udzielania wydają się być bardziej przystępne dla klienta. Gdzie zatem opłaca się zaciągnąć takie zobowiązanie? Czy ranking pożyczek online będzie pomocny?

Czym kierować się przy wyborze oferty?

Pożyczka online to bardzo popularny produkt, który można spotkać w każdym większym parabanku. Takie zobowiązanie można zaciągnąć bez większego trudu. Tu formalności zostały ograniczone do minimum. Wypełnienie wniosku nawet przez klientów bez doświadczenia jest bardzo proste i szybkie. Przy wyborze oferty warto jednak uwzględnić zarówno swoje potrzeby, jak i możliwości finansowe. Koszty pożyczki online nie powinny więc przekroczyć naszego miesięcznego budżetu. O ile nie jest to pierwsza darmowa pożyczka, to należy wziąć pod uwagę opłaty związane z jej udzieleniem. Pozyskane pieniądze z zobowiązania mogą być wykorzystane na dowolny cel. Nie trzeba podawać konkretnego celu, ponieważ środkami można dysponować według własnego uznania. Przyszły pożyczkobiorca powinien pamiętać, że wzięcie pożyczki wymaga od niego odpowiedzialnego podejścia. Najważniejsze, żeby nie przeceniać swoich możliwości finansowych. To częsty błąd popełniany przez klientów.

Na jakie parametry pożyczki online warto zwrócić uwagę?

Jest kilka parametrów pożyczki, na które powinno się szczególnie zwrócić uwagę. Zalicza się do nich:

RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania),

termin spłaty zobowiązania,

całkowita kwota pożyczki,

prowizja z tytułu udzielenia pożyczki,

wysokość oprocentowania nominalnego,

wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie.

Czy RRSO ma duże znaczenie?

Często w reklamach produktów finansowych przewija się informacja o wysokości RRSO. Dla niektórych klientów jest to nadal jedna wielka niewiadoma. Skrót RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Parametr ten jest natomiast wyrażany jako wartość procentowa. Zwykle spotykamy się ze stwierdzeniem, że jest to całkowity koszt pożyczki. RRSO to przede wszystkim pomocny element przy porównaniu różnych ofert tego samego produktu. Jest to bardzo ważny parametr, który niewątpliwie ma duże znaczenie. Dzięki temu możemy przeanalizować, czy dana pożyczka będzie dla nas korzystna. Warto jednak pamiętać o jednym, istotnym aspekcie. Aby taka ocena była miarodajna, należy porównać oferty pożyczki online o tych samych parametrach.

Dlaczego ranking pożyczek online jest przydatny?

Oferty pożyczek pozabankowych mogą zasadniczo różnić się między sobą. Znalezienie tej najkorzystniejszej spośród innych może być nie lada wyzwaniem. Stąd też polecamy ułatwić sobie to zadanie i skorzystać z rozwiązań dostępnych w Internecie. Ranking pożyczek online pozwala na szybkie przejrzenie aktualnych ofert od sprawdzonych firm pozabankowych. Samodzielne porównanie tak dużej ilości propozycji na rynku jest zwykle męczące i czasochłonne. W każdym razie ranking pożyczek pozabankowych uwzględnia i analizuje parametry najważniejsze dla klientów, a następnie szereguje oferty według ich atrakcyjności bądź popularności. Można więc śmiało uznać, że rankingi i porównywarki to pomocne narzędzia dla konsumentów.

