PIT – rozliczanie 2022 roku – jak je wykonać?

Jak rozliczyć PIT przez internet? Czy są na to sprawdzone sposoby? Czy ePITy to na pewno dobre rozwiązanie? Te i mnóstwo innych pytań nasuwa się w zasadzie każdemu podatnikowi w obecnym czasie, kiedy kwestia PIT 2023 staje się popularnym tematem. Warto przyjrzeć się bliżej kwestiom związanym z podatkami i urzędem skarbowym, aby mieć pewność, że dopełnimy wszystkich swoich obowiązków i nie narazimy się na kłopoty.

Dlaczego warto rozliczyć podatki 2022 online?

Warto skorzystać z możliwości, którą już wiele lat temu uruchomił dla obywateli naszego kraju rząd, tak zwany e-urząd skarbowy, który za pośrednictwem strony internetowej podatki gov udostępnia do rozliczenia wiele deklaracji podatkowych. To bezapelacyjnie bardzo wygodna forma rozliczenia. Wystarczy dostęp do internetu i komputera lub telefonu. W zasadzie niewiele trzeba robić, można po prostu zalogować się profilem zaufanym i w najprostszej opcji zaakceptować PIT rozliczenie 2022 przygotowane przez urząd skarbowy. Nie jest to nic trudnego, a właściwie nawet tego nie trzeba robić, ponieważ urząd może zaakceptować deklarację za nas w ostatnim dniu rozliczenia.

Alternatywne rozwiązanie z dodatkową korzyścią

Nie tylko rząd w naszym kraju udostępnia internetową wersję rozliczenia ze skarbówką. Rozlicz PIT przez internet ze sprawdzonym dostawcą usługi tak zwanego, od lat popularnego ePIT. Taką możliwość udostępnia obecny na rynku od 11 lat PITax. Zespół specjalistów stworzył aplikację online zawsze dostosowaną do bieżących przepisów podatkowych. W ostatnim czasie Polski Ład wiele zmienił, trudno było nadążyć za wszystkimi nowelizacjami i poprawkami, które dla zwykłego podatnika często są zwyczajnie niezrozumiałe. Nic w tym dziwnego, człowiekowi, który nie jest specjalistą w danej dziedzinie trudno się w niej odnaleźć. To zupełnie naturalne, że szukamy informacji i pomocy. Właśnie takiej udziela PITax. System krok po kroku rozliczy z nami PIT nawet w kilka minut. A wspomniana dodatkowa korzyść? To oszczędność pieniędzy. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, PITax jest zupełnie darmowy. A po drugie system został tak opracowany, żeby podpowiadać ulgi, które należą się danemu podatnikowi. To ważne, ponieważ dzięki temu nasz podatek należny do zapłaty urzędowi skarbowemu może zostać obniżony, a być może będziemy mogli nawet liczyć na zwrot! Opinie użytkowników są naprawdę dobre, warto więc skorzystać.

Czy pamiętasz o terminach?

Do kiedy rozliczyć PIT? Wszelkie terminy rozliczeń podatkowych są ustalone w ustawie. Co ciekawe, od niedawna zostały ujednolicone i PIT rozliczenie przypada 30 kwietnia roku następującego po zamkniętym roku podatkowym. Tak więc, ponieważ 30 kwietnia w bieżącym roku 2023 przypada w dzień wolny od pracy – w niedzielę, termin musi zostać przesunięty. W związku z tym, że 1 maja jest święto państwowe i tego dnia nie można uwzględnić przy przesuwaniu terminu, ponieważ jest także wolny od pracy. Ze względu na to ostatnim dniem, w którym jest możliwe rozliczenie PIT 2022 jest w tym roku dzień 2 maja 2023 przypadający w poniedziałek.

Artykuł sponsorowany