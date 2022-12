Perfumy – wszystko, co musisz wiedzieć na ich temat!

Dyskretny zapach perfum często jest przedłużeniem osobowości i temperamentu. Niektóre zapachy inaczej czuć w zależności od tego, kto je nosi. Perfumy rozwijają się w zależności od pH skóry, ale jest też w tym odrobina magii.

Wybór odpowiedniego zapachu nie jest wcale taki prosty. Szczególnie dlatego, że z pewnością będzie on pachniał inaczej kilka godzin po zaaplikowaniu, niż na papierowym testerze w perfumerii. Zakup perfum wymaga zatem testowania i często kilku prób, aż uda się znaleźć zapach idealny. Przygotowaliśmy poradnik, który ułatwi ten proces. Jeśli chcesz znaleźć idealne perfumy damskie lub męskie, dla siebie lub na prezent, zapraszamy do lektury. W tekście znajdziesz wiele praktycznych porad i cennych wskazówek dotyczących wyboru perfum doskonałych.

1. Perfumy a wody toaletowe – co je różni?

2. Nuty zapachowe – jak je odczytywać?

3. Jak dobrać perfumy do temperamentu?

4. Perfumy unisex – dla kogo się sprawdzą?

Perfumy a wody toaletowe – co je różni?

Potocznie wszystkie perfumy męskie i zapachy damskie nazywane są perfumami – tą nazwą posługujemy się także w naszym poradniku. Jednak w rzeczywistości jest to jedynie skrót myślowy, przynajmniej w większości przypadków. Prawdziwe perfumy mają bardzo wysokie stężenie olejków zapachowych, które zawieszone są w wysokoprocentowym alkoholu. Stężenie to może wynosić od 25 aż do ponad 40%. Są produktem luksusowym, kolekcjonerskim i przede wszystkim bardzo drogim. Trudno też kupić je w standardowej perfumerii, łatwiej dostępne są w niewielkich, butikowych miejscach, w których kupić można także perfumy niszowe. Dużo łatwiej dostępne są wody perfumowane oraz wody toaletowe i kolońskie. Czym się charakteryzują?

Wody perfumowane – znane są pod skrótem EDP. Są najbardziej skoncentrowane pośród produktów dostępnych w drogeriach, przez to także odpowiednio droższe. Stężenie olejków zapachowych wynosi przeciętnie od 10 do 15%, ale czasami może sięgać nawet 25%. Carolina Herrera Good Girl woda perfumowana to popularny wybór zapachów z tej półki. Wody perfumowane są niezwykle trwałe i intensywne. Zapach utrzymuje się nawet kilka dni.

Wody toaletowe – inaczej EDT to produkty o niższym stężeniu olejków eterycznych. Zwykle sięga ono od 5 do 10%, a alkohol wykorzystane do produkcji jest o mniej mocy. Są mniej trwałe niż wody perfumowane, ale dla wielu osób, które nie przepadają za ciężkimi zapachami, wcale nie jest to wada. Woda toaletowa jest tańsza niż woda perfumowana.

Wody kolońskie – znane jako EDC. Naperfumowanie wynosi około 3-5%. Zapachy są lekkie, często owocowe, niezbyt trwałe. Nazwa nawiązuje do Kolonii, w której mieściła się pierwsza fabryka rozcieńczonych zapachów. Pomimo, że zapach nie utrzymuje się zbyt długo, te tanie perfumy mają swoich zwolenników.

Nuty zapachowe – jak je odczytywać?

Wybierając idealne perfumy, trzeba wziąć pod uwagę piramidę zapachową, która jest podstawą konstrukcji danego zapachu. Niektóre marki, jak na przykład Chanel perfumy produkuje w bardzo rozbudowany sposób. Dzięki temu produkty są trójwymiarowe. Zatem co składa się na kompozycję zapachów?

Nuty głowy – to zapach, który czuć na samym początku, często są to lżejsze nuty, na przykład owocowe, kwiatowe, cytrusowe.

Nuty serca – to zapach rozwiniętych perfum, mogą pojawić się tutaj cięższe nuty, na przykład kadziło, wanilia, tonka.

Baza perfum – czyli piękne tło, które dopełnia całej kompozycji. Baza pachnie delikatnie, ale jest bardzo trwała. Poszczególne nuty bardzo często mieszają się ze sobą i przenikają, dlatego granice między nimi nie są tak ostre. Jednak z łatwością można wyczuć, że perfumy inaczej pachną od razu po użyciu, a inaczej po kilku godzinach. Dlatego zawsze przed zakupem warto nosić zapach na skórze minimum przez kilka godzin, żeby mógł w pełni się rozwinąć.

Jak dobrać perfumy do temperamentu?

Niektóre zapachy, na przykład Giorgio Armani perfumy, są bardzo charakterystyczne. Zwłaszcza perfumy orientalne czy perfumy owocowe nie każdemu będą pasować. Zatem czym się kierować, jeśli chcemy dobrać zapach do temperamentu? Przygotowaliśmy kilka porad, ale traktuje je jedynie jako punkt wyjścia do własnych testów i zapachowych eksperymentów.

Zapachy kwiatowe – są delikatne i lekkie, polecane dla osób o romantycznym usposobieniu. Są dość uniwersalne, dlatego świetnie sprawdzą się także na prezent.

Perfumy szyprowe – wśród nich znajdują się ciężkie kompozycje, które czasami przełamane są cytrusami lub nutami kwiatowymi. Często są to także zapachy leśne, ziołowe, z wyczuwalną lawendą, miętą lub eukaliptusem. Kojarzone są z pewnymi siebie, odważnymi osobami.

Zapachy cytrusowe – lekkie, orzeźwiające, z przeważającą nutą cytryny, limonki lub pomarańczy. Pasują energicznym, aktywnym osobom lub takim, które chcą sobie dodać energii.

Zapachy unisex – dla kogo się sprawdzą?

Perfumy unisex to nieoczywiste kompozycje zapachowe, które preznaczone są zarówno dla pań, jak i panów. Trwałość zapachu zazwyczaj jest bardzo dobra. Perfumy unisex to często zapachy niszowe, które komponowane są przez znanych perfumiarzy. Z pewnością są to ciekawe perfumy, jednak nie dla każdego.

