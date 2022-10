Jak znaleźć dla siebie więcej czasu w ciągu tygodnia?

Wiele osób narzeka na zbyt krótką dobę. Faktycznie, czas jest jedną z najcenniejszych rzeczy, a to jego nam ciągle brakuje. Właśnie dlatego warto wprowadzić w życie kilka praktycznych technik, aby w ciągu dnia znaleźć dla siebie dłuższą chwilę.

Lepsza organizacja

Na pewno bardzo ważna jest organizacja. Naszym zdaniem każdy powinien prowadzić swój kalendarz. Dzięki niemu łatwiej będzie nam ocenić, jak dużo obowiązków mamy na głowie danego dnia. Polecamy wpisywanie do swojego grafiku dosłownie każdej rzeczy, którą będziemy musieli zrobić. Zakupy, odebranie dzieci z przedszkola, wizyta u mechanika, podlanie kwiatów – każdą tego typu rzecz odnotujmy.

Musimy również nauczyć się poprawnego oceniania, ile czasu zajmie nam dana rzecz. Może nam się wydawać, że ze wszystkim sobie szybko poradzimy, jednak prawda jest taka, że nie zawsze wszystko idzie nam sprawnie. Dlatego warto zarezerwować sobie zapas czasu, tak na wszelki wypadek. Następnie zaznaczajmy w grafiku, kiedy będziemy mieć chwilę tylko dla siebie.

Zamawianie online

Tylko pomyślcie, ile czasu w ciągu miesiąca tracimy na zakupy. Szczególnie jeśli nie robimy ich na tyle dużych, aby wystarczały nam na dłużej. Są osoby, które do sklepu chodzą każdego dnia. W ten sposób codziennie w ich grafiku musi być zaznaczona dłuższa chwila na kupno produktów. Jeśli brakuje nam czasu, to zdecydowanie powinniśmy to zmienić.

Dobrą alternatywą jest InPost Fresh. Możemy zamówić artykuły spożywcze prosto pod nasz adres. Wystarczy, że skorzystamy z prostej i intuicyjnej aplikacji. W niej wybieramy potrzebne nam produkty, a także wybieramy termin przyjazdu kuriera. Dzięki temu możemy zdecydować się na zrobienie większych zakupów – w końcu nie będziemy musieli ich dźwigać ze sklepu do swojego domu.

Produkty zostaną one przewiezione w specjalnie przystosowanych pojazdach, w których panuje odpowiednia temperatura. Sami kurierzy są natomiast przeszkoleni – dobrze wiedzą, w jaki sposób obchodzić się z nawet najdelikatniejszymi produktami. Właśnie dlatego zakupy spożywcze online z dostawą do domu to tak dobre rozwiązanie.

Zaczynanie od najcięższych rzeczy

Kolejnym rozwiązaniem jest sprawniejsze wykonywanie swoich obowiązków. Często bywa tak, że zwlekamy z naszym najważniejszym zadaniem. Wiemy, że jest ono wymagające lub po prostu nieprzyjemne, dlatego też wolimy najpierw zająć się innymi rzeczami. Tymczasem jest to poważny błąd. Psycholodzy przekonują, że jeśli działamy w taki sposób, to w naszej głowie cały czas „ciąży” nam zadanie, które będziemy musieli wykonać. To zaś sprawia, że wszystko inne podświadomie robimy wolniej, byle tylko jak najpóźniej rozpocząć tę nieprzyjemną pracę. W efekcie ucieka nam cały dzień. Jakie jest więc rozwiązanie? Po prostu na samym początku bez zwlekania zacznijmy wykonywać tę najgorszą rzecz. Gdy już się z nią uporamy, wszystko inne będzie nam się wydawać prostsze, dzięki czemu nasza praca będzie zauważalnie bardziej efektywna.

Artykuł sponsorowany