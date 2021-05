Jak wybrać zmywarkę – czym się kierować przy jej zakupie?

Zmywarka wpisuje się w te urządzenia, bez których coraz więcej osób nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. Nic więc dziwnego, że na rynku pojawiło się bardzo dużo modeli wyposażonych w rozmaite funkcje.

Jak pośród nich wybrać taki, który wpisze się w nasze oczekiwania oraz potrzeby? Czym się kierować przy jego wyborze? Podpowiadamy.

Zalety posiadania zmywarki

Zmywarki stanowią już niemalże standardowe wyposażenie kuchni. Nic dziwnego, ponieważ pozwalają nie tylko na oszczędzanie wody, ale także czasu, jak również niedopuszczanie do pojawiania się podrażnień skóry dłoni do których często dochodzi w trakcie zmywania naczyń. Urządzenia te występują w wielu wariantach, różnią się od siebie nie tylko gabarytami, ale także wydajnością czy też klasą energetyczną. Jak wybrać spośród nich najlepszy?

Na co zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki do naczyń?

Na początku drogi zakupowej powinniśmy dokładnie przemyśleć kwestie budżetu, jaki możemy przeznaczyć na zmywarkę. Oczywiście jest to kwestia mocno indywidualna, ale z reguły na jakości nie warto jest oszczędzać. Określenie kwoty, jaką posiadamy pozwoli nam mocno zawęzić krąg poszukiwań.

Kolejny istotny aspekt, to klasa energetyczna urządzenia. Taką informację znajdziemy na etykiecie urządzenia. Producenci podają ją w skali od A+++ do G, gdzie klasą A+++ oznaczane są modele, które generują najmniejsze zużycie prądu. Nie bez znaczenia pozostaje także pojemność zmywarki, która w praktyce oznacza to, ile kompletów naczyń będziemy mogli jednocześnie włożyć do środka. Modele o szerokości 45 cm zwykle mieszczą od 8 do 10 kompletów, zaś te o 60 cm szerokości nawet 15. Ważna jest także klasa zmywania, która informuje o efekcie usuwania zabrudzeń w trakcie jednego cyklu zmywania. Określana jest symbolami od A do G, gdzie parametr A będzie oznaczał najbardziej efektywne. Niemniej ważny jest poziom hałasu oraz zużycie wody. Producenci podają dwie wartości – pierwsza, to zużycie jej w trakcie jednego cyklu, natomiast druga dotyczy rocznego zużycia wody.

Wybór zmywarek, to także branie pod uwagę dostępnych programów zmywania. Te w dużej mierze uzależnione są od ich cen. Do najbardziej popularnych zaliczamy: mycie wstępne, program normalny, program intensywny, 1/2 wsadu, BIO, ECO, przyspieszony, delikatny oraz automatyczny.

Dla wielu istotne są również funkcje dodatkowe. Wśród nich warto wymienić chociażby: opóźniony start, regulację twardości wody, mycie strefowe, zmywanie naprzemienne, system Aqua Stop, dodatkowe zabezpieczenia, elektroniczna regeneracja czy też wymiennik ciepła.

Wiele osób bierze pod uwagę także kolorystykę sprzętu, która powinna współgrać zarówno z innymi urządzeniami, jak i ogólną aranżacją kuchni. Na rynku jest bardzo dużo modeli do wyboru, więc w tej kwestii nie powinno być większego problemu. Podobnie jak z wielkością zmywarki.

