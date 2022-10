Jak powinien ubierać się elegancki mężczyzna?

To jak się prezentujemy, jest bardzo ważne. Nie bez powodu często słyszymy zdanie „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Jest w tym wiele prawdy. Większość z nas jest wzrokowcami i przywiązuję wagę do prezencji.

Pamiętaj, że dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Ma to odzwierciedlenie nie tylko w kontaktach czysto towarzyskich, ale również zawodowych. Są zawody, w których jest to kluczowe i wręcz wymagane, jednak nie musisz być prawnikiem, politykiem czy biznesmenem, by ubierać się elegancko. Jeśli jesteś np. handlowcem, o wiele prędzej sprzedasz swój produkt, jeśli twój wygląd będzie schludny i elegancki. Nie musisz też chodzić codziennie w garniturze, by to osiągnąć. Jak więc to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Eleganckie ubrania dla każdego mężczyzny

Nie obawiaj się, że jedyne co możesz na siebie włożyć, by zasłużyć na miano eleganckiego mężczyzny, to biała koszula z włoskim kołnierzykiem i czarny, szary lub granatowy garnitur. Nic bardziej mylnego. Oczywiście są stanowiska, na których jest to wymagane, jednak w innym przypadku elegancką stylizację stworzysz bez krawata, kamizelki i marynarki. Obecnie też możesz postawić na intensywniejsze kolory garniturów jak np. ciemną zieleń. Nie musi on też być jednolity.

Koszula

Możesz prezentować się elegancko nie tylko w jednolitej białej lub błękitnej koszuli. Baw się kolorami i printami, jednak staraj się wybierać te subtelniejsze, jak np. drobne kropki czy paisleye. Elegancka stylizacja wcale nie musi być nudna.

Spodnie

Oczywiście sytuacja może wymagać eleganckich spodni w kant, jednak wytworną stylizację stworzysz też zakładając spodnie męskie typu chinos. Postaw na stonowane kolory, jednak. jeśli masz gładką koszulę, możesz sobie pozwolić na lekki print np. prążek. Ciekawym rozwiązaniem są także spodnie w kratę.

Sweter

Do eleganckich stylizacji z powodzeniem założyć swetry z dekoltem w serek z kaszmiru czy mieszanki bawełny i jedwabiu. Możesz też wybrać do stylizacji grubsze swetry np. z warkoczowym splotem lub zapinane na zamek czy kołeczki. Bardzo modne przez ostatnie sezony są golfy. Warto mieć różne rodzaje swetrów w swojej garderobie i nie bać się próbować nowości. Obecnie wybór jest tak ogromny, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Okrycie wierzchnie i marynarki

Bardzo ważnym elementem garderoby jest okrycie wierzchnie. Jeśli chcesz stworzyć elegancką stylizację, wybierz wełniany płaszcz lub klasyczny trencz. W zależności od pory roku możesz założyć po prostu marynarkę – grubszą z bawełny lub wełny, a latem z powodzeniem zastąpisz ją modelem wykonanym z lnu. Stworzysz piękną, przewiewną stylizację, z której będziesz zadowolony.

Skórzane portfele męskie – postaw na dobre dodatki

Nie bez znaczenia są także dodatki. Wybierając elegancki fular dodasz swojej stylizacji wdzięku. Podobnie z jakościowym zegarkiem na twoim nadgarstku. Detale są bardzo ważne. Nie bagatelizuj ich. Istotnym elementem jest także portfel. Jeśli cała stylizacja będzie prezentować się elegancko i niemalże doskonale, a na spotkaniu biznesowym czy randce, sięgniesz do kieszeni po portfel, by zapłacić rachunek i będzie wyglądać on na zniszczony i kiepskiej jakości, to cały czar pryśnie. Wybierając dla siebie portfele męskie, warto postawić na modele skórzane, wykonane ze starannością. Wysoka jakość jest widoczna gołym okiem i nadaje szyku i elegancji. Dodatkowo wiesz, że posłużą ci wiele lat, ciągle wyglądając dobrze. Jest to element, w który zdecydowanie warto zainwestować. Nie zapominaj też o obuwiu. Możesz wybrać modele skórzane, jak i zamszowe. Bardzo modnymi, eleganckimi i zarazem ciekawymi butami są monki, oxfordy, mokasyny czy derby. Koniecznie zapoznaj się z nimi. Dzięki temu stworzysz nietuzinkową stylizację. Nie zapominaj o pasku. Wybierz skórzany model z elegancką sprzączką.

