Innowacyjne pomysły na Twój dom – jak się wyróżnić ?

Akwariowe rośliny wraz z rybami i innymi akwariowymi stworzeniami potrafi przynieść wiele satysfakcji akwaryście. Jednak w akwarium potrzebna jest harmonia nie tylko pod względem wizualnym, ale i biologicznym. Zarówno dobór zwierząt, jak i roślin musi skutkować równowagą. Szczególną rolę w utrzymaniu w akwarium odpowiedniego środowiska odgrywają rośliny akwariowe. Dlatego też efektowna roślina to nie tylko wymiar estetyczny, ale także czysto praktyczny.

Funkcje roślin akwariowych

Niewątpliwą zaletą i ważną funkcją ryb akwariowych jest to, że pomagają one stworzyć dla konkretnych ryb hodowanych w akwarium środowisko podobne do tego, jakie mają ryby w naturze. Między innymi dzięki temu ryby i inne stworzenia w akwarium pozostaną w doskonałej kondycji, a to dla akwarysty cel nadrzędny. To jednak niejedyna funkcja roślin akwariowych. Ich niewątpliwą zaletą jest także to, że takie rośliny – oczywiście odpowiednio dobrane – pozytywnie wpływają na parametry wody akwariowej. Rośliny między innymi wychwytują wytwarzany przez ryby dwutlenek węgla i zmieniają go w tlen. Poza tym rośliny akwariowe wychwytują z wody związki azotowe i fosfor.