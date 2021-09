Drzwi jednoskrzydłowe do domu

Drzwi jednoskrzydłowe można podzielić na takie rodzaje jak:

Drzwi uchylne — do ich użytkowania potrzebna jest spora ilość miejsca, to stanowią standard zarówno w dużych, jak i niewielkich pomieszczeniach. W sklepach drzwi uchylne mają szerokość w przedziale od 60 do 100 cm, a ich wysokość to najczęściej 203 cm. Tego rodzaju drzwi pokojowe mogą mieć też inne wymiary, lecz są one wówczas wykonywane na zamówienie. Wybór odpowiednich drzwi uchylnych nie stanowi większego problemu, dlatego że szeroka gama form, w jakich są dostępne, to jedna z ich największych zalet. Z pewnością zaliczymy do nich również łatwy montaż.

Drzwi przesuwne — nie są tak popularne jak drzwi uchylne, ale coraz więcej użytkowników decyduje się na ich wybór. Głównie dlatego, że zapewniają użytkownikowi bardzo wysoki komfort otwierania i zamykania. Skrzydło poruszające się na specjalnych prowadnicach, po otwarciu chowa się w ścianie lub rozsuwa wzdłuż jej powierzchni – wówczas wymaga wygospodarowania w tym miejscu odpowiedniej przestrzeni. W każdym z przypadków przesuwne drzwi zabierają mniej miejsca niż te uchylne, a przy tym są równie estetyczne – mogą być drewniane, przeszklone, a nawet wykonane w całości z tafli szkła hartowanego. Ich główną wadą jest z kolei trudny montaż. Podobnie jak drzwi uchylne, także przesuwne mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe.

Drzwi harmonijkowe — nazywane też łamanymi, stanowią alternatywę zarówno dla drzwi uchylnych, jak i przesuwnych. Ich skrzydła otwierają się i zamykają dzięki specjalnym wózkom lub ślizgaczom, które poruszają się po szynie zamontowanej na górnej ościeżnicy. Nie chowają się jednak w ścianie ani nie rozsuwają się wzdłuż niej jak drzwi przesuwne, co jest ich największą wadą, ponieważ mimo otwarcia, wciąż zajmują fragment wejścia. Na ich konstrukcję składa się kilka pionowych części, połączonych w jedną całość za pomocą zawiasów i składających się jedna po drugiej do boku futryny.

Drzwi wewnętrzne

W sklepie Castorama znajdziesz bogatą gamę drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych. Szeroki wybór drzwi wielu producentów w różnych kolorach oraz rozmiarach. Z łatwością wybierzesz odpowiedni model dopasowany do wielkości oraz stylu, w jakim zostało urządzone wnętrze w Twoim domu lub mieszkaniu. Skrzydło drzwiowe doskonale sprawdzi się do oddzielenia każdego z pomieszczeń, dzięki czemu możesz zapewnić domownikom prywatność. Będą doskonale nadawać się do salonu, sypialni czy kuchni. Przeszklone drzwi nadają mieszkaniu eleganckiego charakteru — sprawdzą się stylowych wnętrzach urządzonych zarówno w nowoczesnym, jak i bardziej klasycznym stylu. Z kolei drzwi pełne — bez przeszklenia, nie przepuszczają światła oraz dźwięków, dlatego będą doskonale nadawać się do sypialni lub pokoju dziecięcego.

Szeroki wybór drzwi wewnętrznych znajdziesz tutaj: https://www.castorama.pl/produkty/budowa/drzwi-wewnetrzne/drzwi/drzwi-jednoskrzydlowe.html.

Podział drzwi ze względu na konstrukcję.

Drzwi drewniane – mogą to być drzwi, które są w całości zrobione z litego drewna lub też wyprodukowane warstwowo z drewna klejonego. Drewno jest piękne w pierwszej, jak i drugiej wersji, ale to skrzydła warstwowe posiadają lepsze właściwości. Mowa tutaj przede wszystkim o zwiększonej odporności na wypaczanie, zmiany temperatury oraz działanie wilgoci. Do produkcji drzwi drewnianych używa się takich gatunków drzew jak sosna, jesion, dąb, buk czy mahoń. Decydując się na tego rodzaju konstrukcję, należy pamiętać również o tym, że drzwi z drewna nie zawsze nadają się od razu do użytkowania, mogą bowiem wymagać dodatkowego wykończenia za pomocą lakieru, farby czy bejcy. Wykończenie drzwi przez producenta są z kolei znacznie droższe od tych wyłącznie zaimpregnowanych, ale ogromnym plusem jest to, że drzwi z drewna litego są bardzo trwałe.

mogą to być drzwi, które są w całości zrobione z litego drewna lub też wyprodukowane warstwowo z drewna klejonego. Drewno jest piękne w pierwszej, jak i drugiej wersji, ale to skrzydła warstwowe posiadają lepsze właściwości. Mowa tutaj przede wszystkim o zwiększonej odporności na wypaczanie, zmiany temperatury oraz działanie wilgoci. Do produkcji drzwi drewnianych używa się takich gatunków drzew jak sosna, jesion, dąb, buk czy mahoń. Decydując się na tego rodzaju konstrukcję, należy pamiętać również o tym, że drzwi z drewna nie zawsze nadają się od razu do użytkowania, mogą bowiem wymagać dodatkowego wykończenia za pomocą lakieru, farby czy bejcy. Wykończenie drzwi przez producenta są z kolei znacznie droższe od tych wyłącznie zaimpregnowanych, ale ogromnym plusem jest to, że drzwi z drewna litego są bardzo trwałe. Drzwi drewnopochodne – drewno jest wysoce estetyczne oraz bardzo wytrzymałe, ale aktualnie większą popularnością cieszą się obecnie skrzydła wykonane z materiałów drewnopochodnych. Chodzi tutaj głównie o drzwi z płyty MDF lub HDF, płyty wiórowo-otworowej oraz tych o wypełnieniu typu „plaster miodu”, które wypadają zdecydowanie najkorzystniej cenowo. Drzwi drewnopochodne nie wykazują tak wysokiej wytrzymałości, jak te wykonane z drewna, ale są o wiele lżejsze i doskonale radzą sobie z działaniem wilgoci oraz wahaniami temperatury. Wykończenie mogą mieć z laminatu lub droższego, lecz znacznie trwalszego i efektowniejszym zarazem, forniru.

drewno jest wysoce estetyczne oraz bardzo wytrzymałe, ale aktualnie większą popularnością cieszą się obecnie skrzydła wykonane z materiałów drewnopochodnych. Chodzi tutaj głównie o drzwi z płyty MDF lub HDF, płyty wiórowo-otworowej oraz tych o wypełnieniu typu „plaster miodu”, które wypadają zdecydowanie najkorzystniej cenowo. Drzwi drewnopochodne nie wykazują tak wysokiej wytrzymałości, jak te wykonane z drewna, ale są o wiele lżejsze i doskonale radzą sobie z działaniem wilgoci oraz wahaniami temperatury. Wykończenie mogą mieć z laminatu lub droższego, lecz znacznie trwalszego i efektowniejszym zarazem, forniru. Drzwi przeszklone – drzwi wewnętrzne mogą być też w całości wykonane ze szkła. Tego rodzaju drzwi pasują głównie do nowoczesnych, industrialnych wnętrz i są bardzo rzadko stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Mimo wyjątkowego uroku nie przemawia za nimi również cena i konieczność wykonania specjalnie przystosowanej ściany i nadproża. Wykonuje się je ze szkła hartowanego, które nawet przy rozsypaniu, nie powoduje skaleczeń. Dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, mogą być też przezroczyste, matowe, metaliczne, piaskowane, gładkie lub wypukłe.

Artykuł sponsorowany