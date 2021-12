Dalie – kwiaty w stylu retro. Krótki poradnik, jak uprawiać i pielęgnować dalie

Dalie, dawniej nazywane georginiami to sposób na zachowanie lata w ogrodzie na dłużej. Ich cudowne kwiaty mają prawie wszystkie kolory – od jasnych i delikatnych pasteli po soczyste i nasycone barwy. Są dostępne od małych pomponików po kwiaty wielkości talerzyka.

Dalie to rośliny idealnie nadające się do nadania koloru w ogrodzie, który przygasa z początkiem jesieni. Genialne pasują do stylistki ogrodów wiejskich, rustykalnych, ale można je wykorzystać do stworzenia bardziej egzotycznych kompozycji. Podpowiadamy, jak dbać o dalie, by rosły zdrowo i wydawały piękne kwiaty.

Wielki powrót

Kiedyś dalie były obowiązkową rośliną ogrodową. Później zniknęły ze sceny, zastąpione przez nowe gatunki. Obecnie dalie znów zauroczyły ogrodników tyle, że w nieco w nowocześniejszych udoskonalonych przez hodowców wersjach. Dalie występują w wielu rozmiarach, od malutkich karłowych roślinek po prawdziwe giganty mierzące kilka metrów wysokości. Dahlia jest rośliną wydającą bardzo liczne kwiaty. Im częściej je ścinamy, tym więcej roślina wytworzy pąków. Dalie coraz liczniej zajmują ogrodowe rabaty, pojemniki na balkonach i miejsce w kwiaciarniach. Rosnąca sława dalii ma swoje podłoże w olbrzymim bogactwie odmian, kolorów i form.

Czego wymaga dalia do dobrego wzrostu

Dalia odwdzięczy się ogromną urodą, jeżeli odpowiednio zadbamy o jej potrzeby. Według niektórych ogrodników roślina ta należy do kapryśnych. Na taką opinię zasłużyła sobie przez szybkie reagowanie na błędy uprawowe. Dalia pokazuje swoje niezadowolenie odbarwianiem liści, skarłowaciałym pokrojem, drobnieniem lub zupełnym barakiem kwitnienia. Dlatego, jeśli zależy nam na dorodnych okazach, musimy ją odpowiednio przyjąć w ogrodzie. Bazą dobrego wzrostu i kwitnienia dalii jest żyzna, próchnicza i przepuszczalna gleba, położona w słonecznym, osłoniętym zakątku ogrodu. Wysokie odmiany będą potrzebowały też palikowania – kruche i ciężkie od kwiatów pędy mogą zostać uszkodzone przez wiatr lub deszcz. Jednym z ważniejszych zabiegów jest systematyczne usuwanie kwiatostanów. Rośliny zareagują wzmożonym zawiązywaniem pąków, a co za tym idzie, kwitnienie będzie trwało dłużej. Istotnym czynnikiem w uprawie dalii jest woda. Jej niedobór jest bardzo źle tolerowany przez rośliny. Latem i jesienią, kiedy dalie kwitną, musimy je obficie i regularnie nawadniać, tak by podłoże nie przeschło. Przy barku odpowiedniej ilości wody, łodygi utracą sztywność, kwiaty zdrobnieją lub zatrzymają się w rozwoju. Dla miłośników dalii w wazonie jest cenna rada. Największe kwiaty uzyskamy, przycinając mniejsze pąki, a pozostawiając jedynie szczytowy. Podobnie postępujemy z małymi cienkimi pędami – należy je uciąć tuż przy ziemi. Uprawiając dalię w ten sposób, uzyskamy rośliny silne, proste, zakończone ogromnym kwiatem, idealnie nadającym się na bukiet.

W jakim terminie i jak sadzić dalie

Dalia jako roślina pochodząca z ciepłego klimatu Ameryki Środkowej musi być posadzona w odpowiednim terminie. Najbezpieczniej jest posadzić bulwy w drugiej połowie maja, po „zimnych ogrodnikach”. Duża wrażliwość na mróz bywa często przyczyną niepowodzenia, jeśli roślina zostanie zbyt wcześnie posadzona w gruncie. Niecierpliwi ogrodnicy mogą oddać się swojej pasji, sadząc wcześniej dalie do pojemników trzymanych w pomieszczeniach. Potrzeba do tego miejsca mocno oświetlonego, z temperaturą 10-15⁰C. Kiedy nie mamy odpowiedniego pomieszczenia, lepiej jest się wstrzymać z sadzeniem roślin. Nieforemne rośliny mogą być znacząco osłabione – w rezultacie osiągniemy efekt przeciwny do zamierzonego. Zamiast wczesnego kwitnienia, poczekamy, aż rośliny się zregenerują.

Jesienne wykopywanie karp dalii

Tuż po pierwszych przymrozkach musimy wykopać bulwiaste korzenie dalii. Najpierw odcinamy części nadziemne, pozostawiając 10-15 cm łodyg. Potem delikatnie wykopujemy karpy. Wraz z bryłą ziemi odkładamy je na kilka dni do obeschnięcia – najlepiej sprawdza się pozycja ze skierowanymi korzeniami do góry. Również w tym wypadku cierpliwość nie popłaca. Zbyt wczesne oczyszczenie karp powoduje uszkodzenia, które mogą powodować ich choroby lub zamieranie. Obsuszone, delikatnie pozbawione resztek łodyg karpy, układa się w koszyczkach i ażurowych pojemnikach wypełnionych trocinami albo torfem. Przechowywanie powinno odbywać się w chłodnym pomieszczeniu, ale bez ryzyka wystąpienia ujemnych temperatur.

Dalie to oszałamiające rośliny. Oferują niewyobrażalny wybór form i kolorów, przez co ich zastosowanie jest wszechstronne. Rabaty, kwietniki, donice i skrzynie – dalie wszędzie wniosą przepiękne barwy i przykują uwagę wyrazistym pokrojem. W okresie wczesno wiosennym doskonałe sadzonki dalii dostępne są tutaj.

