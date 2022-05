Audyt SEO – na czym polega?

Pozycjonowanie strony internetowej rozpoczyna się od przeprowadzenia kompleksowego audytu SEO. Czym jest i jak należy go wykonać? Dlaczego to takie ważne w kontekście budowania strategii rozwoju?

Czym jest audyt SEO?

Audyt SEO polega na dokładnej analizie strony internetowej w kontekście pozycjonowania witryny oraz jej optymalizacji zgodnie z wytycznymi wyszukiwarki Google. Celem takiego działania jest wyszukiwanie i diagnozowanie ewentualnych błędów oraz niedociągnięć. Audyt SEO to niejednokrotnie także analiza konkurencji, fraz kluczowych, widoczności serwisu oraz danych historycznych: ruch, widoczność, pozycje w wyszukiwarce.

Im większa strona internetowa, tym wykonanie audytu SEO jest bardziej czasochłonne i wymaga zaangażowanie większej liczby specjalistów. W oparciu o zebrane dane wykonuje się raport, który zostanie wykorzystany w przyszłości do zaprojektowania strategii pozycjonowania witryny. Z SEO korzystają przede wszystkim sklepy internetowe – pozyskiwanie użytkowników z darmowych wyników wyszukiwania jest także stosowane w przypadku stron firmowych, blogów oraz portali branżowych.

Projektowanie strategii SEO

Strategia SEO to indywidualny plan działania zaprojektowany z myślą o konkretnej stronie internetowej. Pozycjonowanie nigdy nie wygląda tak samo – choć techniki często przybierają pewien schemat i są podobne do siebie, to do osiągania wysokiej widoczności na frazy kaloryczne o dużym popycie, konieczne jest działanie skoordynowane, ściśle zaplanowane i skrupulatne. Zależnie od konkurencji, branży oraz wybranych fraz kluczowych do pozycjonowania, strategia SEO będzie prezentować się inaczej.

Szczególnie istotną kwestią w kontekście strategii SEO jest odpowiedni dobór fraz kluczowych, które następnie będą pozycjonowane. Wybrane wyrażenia powinny być regularnie wyszukiwane przez użytkowników, aby widoczność na generowane zapytania mogła zapewniać ruch organiczny. Jeżeli interesuje Cię pozycjonowanie stron Katowice z Semcore, ponieważ prowadzisz lokalny biznes w województwie śląskim, postaraj się znaleźć frazy zawierające w sobie człon wskazujący nazwę miasta. Mogą być to na przykład:

mechanik Katowice (1300 wyszukiwań miesięcznie)

klinika Katowice (250 wyszukiwań miesięcznie)

hotel Katowice (7400 wyszukiwań miesięcznie)

Na wykonanie audytu SEO oraz pozycjonowanie strony mogą zdecydować się także biznesy funkcjonujące w całej Polsce, bez podziału na regiony i konkretne lokalizacje. Doskonałym tego przykładem jest branża e-commerce, czyli sklepy internetowe. To forma działalności, której celem jest dotarcie do użytkownika z dowolnego regionu Polski. Wówczas należy pozycjonować serwis na frazy związane bezpośrednio z asortymentem, bez dodatkowej nazwy miejscowości.

Pozycjonowanie stron jako źródło skalowania biznesu

Pozycjonowanie stron internetowych należy do wyjątkowo rozwojowych strategii marketingowych. Budowanie widoczności na frazy kluczowe wartościowe dla biznesu jest ciągłym procesem, a odpowiednia dynamika tych działań pozwala uzyskać w organizacji efekt skalowania. Ważne jest, aby pozycjonowane frazy kluczowe były zgodne z tym, na jakie adresy URL się wyświetlają – dodatkowo powinny być dostosowane do intencji użytkowników.

Skalowanie biznesu poprzez pozycjonowanie strony internetowej wymaga odpowiedniej strategii oraz cierpliwości. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, potencjalni klienci wyszukują produkty na wiele sposobów. Kilku internautów poszukujących dokładnie tego samego przedmiotu może wygenerować w wyszukiwarce różne zapytania. Zadbaj o to, aby na każde z nich w wynikach wyszukiwania pojawiała się oferta Twojego sklepu internetowego. Na podobnej zasadzie skalowanie mogą wdrożyć firmy spoza branży e-commerce posiadające firmowe strony. Również w tym przypadku istotne jest wykonanie audytu SEO, a następnie dobranie odpowiednich fraz, zgodnych z intencjami użytkowników.

Pozycjonowanie strony internetowej na coraz większą liczbę fraz kluczowych sprawia, że serwis zaczyna dynamicznie rosnąć. Witryna zaczyna wyświetlać się w wyszukiwarce na kolejne zapytania użytkowników, tym samym generując ruch organiczny, który następnie może prowadzić do konwersji.

