Ukraina jest gotowa poprzeć pełne i trwałe zawieszenie broni, a nie tylko tymczasową przerwę w czasie obchodów 9 maja, jak zaproponował rosyjski przywódca Władimir Putin. Kijów już zgodził się na propozycję USA dotyczącą całkowitego 30-dniowego zawieszenia broni, podczas gdy Rosja nadal wysuwa dodatkowe żądania – powiedział 28 kwietnia rzecznik ukraińskiego szefa MSZ Georgii Tychyj.

„Jak powiedział minister Andrij Sybiha, jeśli Rosja naprawdę chce pokoju, musi natychmiast przerwać ofensywę. Po co czekać do 8 maja? Jeśli walki mogą się zakończyć teraz lub w dowolnym dniu w ciągu 30-dniowego okresu, byłoby to prawdziwe zawieszenie broni, a nie tylko parada. Ukraina jest gotowa poprzeć trwałe, silne i pełne zawieszenie broni. To jest coś, co konsekwentnie oferowaliśmy – zawieszenie broni na co najmniej 30 dni” – oświadczył Tychyj.