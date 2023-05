Rosyjski Korpus Ochotniczy, który walczy w wojnie po stronie Ukrainy, poinformował, że wykonuje misje bojowe na terytorium Federacji Rosyjskiej, a Legion Wolność Rosji wezwał mieszkańców rosyjskich regionów przygranicznych do pozostania w domu i „ nie stawiania oporu”.

Według ukraińskich mediów, Rosyjski Korpus Ochotniczy, który walczy w wojnie po stronie Ukrainy, poinformował, że wykonuje misje bojowe na terytorium Federacji Rosyjskiej, a Legion Wolność Rosji wezwał mieszkańców rosyjskich regionów przygranicznych do pozostania w domu i „ nie stawiania oporu”.

Bojownicy opublikowali wideo na tle znaków drogowych w pobliżu osiedli Lubimówka (obwód briański), Bezludowka (obwód biełgorodzki) i Czurowicze (obwód briański). Legion Wolność Rosji, walczący po stronie Ukrainy, nagrał wiadomość wideo wzywającą Rosjan do walki o Rosję wolną od Putina.

Legion opublikował apel do mieszkańców przygranicznych rosyjskich obwodów: „Zostańcie w domu, nie stawiajcie oporu i nie bójcie się, nie jesteśmy waszymi wrogami. W przeciwieństwie do putinowskich zombie nie krzywdzimy cywilów i ich nie wykorzystujemy dla naszych własnych celów”.

Miejscowi opublikowali wideo z włączoną syreną w Biełgorodzie, a Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu biełgorodskiego Federacji Rosyjskiej, powiedział, że rano dzielnica miasta była atakowana: „Nie było rannych cywilów”.

📽️Prior to ground attack by Russian Volunteer Corps, the border post was shelled by artillery.#UkraineRussiaWar https://t.co/x9Cf7IEkPC pic.twitter.com/49jBPAFVls

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) May 22, 2023