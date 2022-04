Nowe sankcje USA na program rakietowy Iranu

Administracja prezydenta USA uchwaliła w środę nowe sankcje przeciwko irańskiemu programowi rakiet balistycznych w odpowiedzi na atak rakietowy na Irbil w Iraku na początku tego miesiąca.

Jak podało CNN, administracja prezydenta USA uchwaliła w środę nowe sankcje przeciwko irańskiemu programowi rakiet balistycznych w odpowiedzi na atak rakietowy na Irbil w Iraku na początku tego miesiąca.

Departament Skarbu ogłosił nowe sankcje wobec jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedzialnej za badania i rozwój rakiet balistycznych, a także irańskiego Parchin Chemical Industries oraz irańskiego pośrednika, który pracował nad zakupami części do pocisków.

„Działania Iranu związane z pociskami balistycznymi nadal destabilizują region Bliskiego Wschodu, a Stany Zjednoczone będą nadal używać każdego dostępnego nam narzędzia, aby je zakłócić” – powiedział sekretarz stanu Antony Blinken w oświadczeniu w środę.

Specjalny wysłannik USA do Iranu Robert Malley powiedział w niedzielę w rozmowie z CNN, że umowa nuklearna „nie jest tuż za rogiem i nie jest nieunikniona” z powodu nierozstrzygniętych kwestii, w tym żądań Teheranu związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Również w niedzielę Blinken powiedział podczas spotkania z premierem Izraela Naftali Bennettem, że USA będą przeciwdziałać wrogim działaniom Iranu niezależnie od tego, co stanie się z umową nuklearną. „Umowa lub brak umowy, będziemy nadal współpracować i z innymi partnerami, aby przeciwdziałać destabilizującemu zachowaniu Iranu w regionie” – powiedział Blinken.

Siły antyterrorystyczne Rządu Regionalnego Kurdystanu poinformowały, że na Irbil spadło 12 pocisków. Jak przekazano, „ataki nie spowodowały ofiar śmiertelnych, a pociski zostały wystrzelone spoza terytorium Kurdystanu i Iraku”.

Jest to duży atak i prawdopodobnie został przeprowadzony z Iranu – ocenia publicysta „Jerusalem Post”. Pociski uderzyły w pobliżu znajdującego się w budowie nowego dużego konsulatu USA w Irbil.

„Konsulat nie znajduje się w centrum miasta i jasne jest, że współrzędne konsulatu musiały być uwzględnione w precyzyjnych uderzeniach rakiet balistycznych. To jest taktyka, którą Iran stosował już wcześniej” – pisze Seth Frantzman na łamach „JP”.

The United States Consulate in the City of Erbil in the Iraqi Kurdistan Province is reportedly under Heavy Rocket Attack, at least 3 Rockets are claimed to have Struck the Compound, Air Defenses can be seen attempting to intercept Incomings, No Casualties are being reported. pic.twitter.com/iox2RViAos

— OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2022