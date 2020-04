Zapłać Kresom.pl. Dzisiaj potrzebujesz ich dwa razy bardziej

Dane z minionego miesiąca nie pozostawiają wątpliwości. Liczba naszych Czytelników wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do średniej z poprzednich miesięcy. Podczas gdy w poprzednim okresie miesięczna liczba użytkowników wynosiła około 200 tys., to w marcu wyniosła ona prawie pół miliona. Te statystyki nie przełożyły się jednak na proporcjonalny wzrost darowizn. W marcu zebraliśmy 13 tys. PLN. To zaledwie o 1 tys. PLN więcej niż w lutym i niestety o 6 tys. PLN za mało, byśmy mogli zbilansować nasz budżet.

Za wzrost statystyk portalu odpowiada oczywiście epidemia koronawirusa. Ta sama epidemia z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć działalność naszego medium. Na rynku reklamy internetowej już widoczne jest załamanie, a prognozy dotyczące nadchodzących miesięcy przewidują dalsze spadki. Utrata zysków z reklam jest dla nas dużym ciosem, jednak najgorszy scenariusz to oczywiście taki, w którym nasi Darczyńcy tracą swoje miejsca pracy. Dopóki to nie nastąpi, chcemy móc na Was liczyć. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, zapłać za nią.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl są redagowane przez 8-osobową redakcję, pracującą w pełnym wymiarze godzinowym. Miesięczny koszt wydawania portalu wynosi 22 tys. PLN. Wpływy z reklam nie przekraczają 3 tys. PLN. Pozostałe 19 tys. PLN musi zatem pochodzić z kieszeni Użytkowników.

Fundacja Kompania Kresowa

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03

18-400 Łomża

nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Zobacz także: Kresy.pl w piątce najbardziej sprawdzonych mediów według badaczy z Oksfordu

Kresy.pl