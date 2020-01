Wyprzedaże w UK, jak trafić prawdziwe okazje

Sezonowe obniżki cen to okazja, aby dużo taniej kupić markowe produkty. Mimo że w Polsce największe sklepy również organizują specjalne akcje promocyjne dla swoich klientów, to nie zawsze obniżki są tak spektakularne jak w innych państwach. Dużo do zaoferowania dla łowców okazji ma Anglia, gdyż można tam trafić na wyprzedaże, których próżno szukać w polskich realiach.

Kiedy przypadają największe wyprzedaże w UK?

Największe obniżki w Anglii przypadają na okres letni i zimowy. Prawdziwe wyprzedaże rozpoczynają się od końca czerwca i trwają do połowy lipca lub po świętach bożonarodzeniowych aż do połowy stycznia. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na wyjazd do UK, aby skorzystać z obniżek produktów najpopularniejszych marek, dlatego wiele osób decyduje się na zakupy z pomocą przebywających w Anglii znajomych.

Przesyłki do Anglii – sposób na międzynarodowe zakupy

Jeszcze do niedawna nadanie paczki do innego kraju wiązało się z wieloma trudnościami i wysokim kosztem przesyłek. Obecnie można skorzystać z usług firm kurierskich, które na bieżąco dostarczają paczki do UK. Na stronach takich jak https://www.euro-paka.pl/ można dodatkowo obliczyć koszt przesyłki do Anglii i porównać ze sobą oferty różnych przewoźników. Dzięki temu z łatwością sprawdzisz, która firma oferuje najtańsze paczki do Anglii i w jakim czasie jest w stanie najszybciej dostarczyć przesyłkę.

Jak wysłać paczkę do Anglii?

Możliwości dostarczenia przesyłki do UK jest wiele, jednak to usługi kurierskie wyróżniają się najlepszą ofertą. Kurier do Anglii jest najtańszym, najłatwiejszym i najszybszym sposobem doręczenia w porównaniu do poczty czy firm transportowych. Dzięki platformom pośredniczącym w obsłudze przesyłek, paczkę do Anglii można nadać przez internet, nie wychodząc nawet z domu.

Jak wybrać najtańszą paczkę do Anglii?

Wchodząc na stronę pośrednika można skorzystać z kalkulatora przesyłek do UK. Narzędzie to jest bardzo intuicyjne w obsłudze i ogranicza się jedynie do podania danych dotyczących gabarytów paczki. Chodzi tu o dokładne wymierzenie paczki, gdyż na podstawie jej wysokości, szerokości, długości i wagi zostaną wygenerowane oferty kuriera do Anglii. Dzięki temu można porównać, która firma ma najkorzystniejsze ceny i co wchodzi w zakres świadczonych usług.

Nadanie paczki do UK krok po kroku

Po wybraniu firmy przewozowej, wystarczy tylko dopełnić niezbędnych formalności potrzebnych do wysłania paczki do Anglii. Chodzi tu o uzupełnienie informacji o paczce, podanie danych odbiorcy i nadawcy oraz opłacenie zlecenia. Ostatnim etapem jest zapakowanie przesyłki i czekanie na jej odbiór przez przewoźnika. Kurier sam zgłosi się po odbiór paczki do Anglii, dlatego nie trzeba nawet dostarczać przesyłki do głównego punktu obsługi.

Jak długo czeka się na przesyłkę do Anglii?

Firmy kurierskie na bieżąco obsługują przesyłki, dlatego transport paczek organizowany jest w trybie ciągłym. W wielu przypadkach paczka maksymalnie za 5 dni będzie dostarczona prosto pod drzwi. Jest to także ułatwieniem dla odbiorcy, gdyż nie będzie się musiał fatygować po paczkę do wyznaczonego punktu kurierskiego.

Dlaczego kurier do Anglii to najlepsze rozwiązanie?

Zlecając dostarczenie paczki firmie kurierskiej, można mieć pewność, że przesyłka dotrze bezpiecznie do miejsca docelowego. Ponadto nie trzeba tracić czasu i pieniędzy na dostarczenie paczki do punktu odbioru, gdyż kurier sam się po nią zgłosi w wyznaczonym terminie. Dodatkowo nawet najtańsze paczki do Anglii są ubezpieczone, a ich trasę można śledzić online.

Artykuł sponsorowany