Składamy komputer dla gracza – na co postawić?

Komputery-gotowce nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Często ich komponenty nie są do końca kompatybilne, a cena jest mocno zawyżona. To zrozumiałe, że coraz więcej graczy decyduje się na samodzielne złożenie komputera do gier. Taka operacja często jest tańsza i bardziej skuteczna, niż korzystanie z gotowych rozwiązań. Znajdujesz się w podobnej sytuacji, ale z informatyki zawsze byłeś zielony? Nic straconego. Poniżej przeczytasz o podzespołach, na które powinieneś postawić w pierwszej kolejności.

Mózg każdego komputera – czyli procesor

Procesor bywa nazywany mózgiem (lub sercem) każdego PC’ta. To właśnie on wykonuje większość obliczeń i operacji wymaganych do płynnego grania. Sporo osób wydaje wszystkie swoje oszczędności na wypasioną kartę graficzną (GPU), niestety kosztem procesora (CPU). To nienajlepsze podejście.

Każdy procesor jest zbudowany z tak zwanych “rdzeni” i “wątków”, czyli sektorów, które z osobna zajmują się obliczeniami. Na logikę – im jest ich więcej, tym szybsza jest praca CPU. Nie jest to jednak jedyny parametr warty uwagi: sprawdź też częstotliwość taktowania (ile GHz lub MHz).

W takim razie ile potrzebujesz rdzeni, wątków i częstotliwości? Ogólnie przyjętym minimum jest 4-8 rdzeni, 8-16 wątków i 2.5-3.0 GHz taktowania. W zależności od tego, jakie produkcje planujesz ogrywać – trzymaj się dolnego lub górnego przedziału podanych widełek.

Mistrz wizualny – czyli karta graficzna (Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti)

Od wielu lat liderem popularności wśród kart graficznych jest GeForce. To właśnie dlatego wątek GPU opiszemy w oparciu o popularny model Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC – czyli świetnie zoptymalizowany sprzęt.

Gdy wybierzesz już dla siebie dobry procesor główny, nadejdzie czas na procesor graficzny. Tutaj pierwsze skrzypce grają parametry takie jak pamięć VRAM i, podobnie jak wcześniej, taktowanie. Karty graficzne też są wyposażane w wiele rdzeni.

Wcześniej wspomniane GeForce RTX 4070 Ti posiada 12 GB pamięci, 192-bitową szynę danych, 2640 MHz taktowania rdzenia oraz 504 GB/s przepustowości. Choć na rynku znajdziesz karty graficzne o nieco lepszych parametrach, to jednak 4070 Ti zaskakuje swoją atrakcyjną ceną. Jeśli ustawienia ULTRA przy jednoczesnej rozdzielczości 4K nie są dla Ciebie typem must-have, to z pomocą tej karty graficznej ograsz wszystkie produkcje triple A dostępne na rynku.

Łącznik podzespołów – czyli płyta główna (Gigabyte X670 Gaming X AX)

Czy płyta główna przeznaczona specjalnie do gier musi być też specjalnie droga? Naszym zdaniem nie. A doskonałym tego przykładem jest Gigabyte X670 GAMING X AX – który zaskakuje zarówno technologią, jak i atrakcyjną ceną.

Ten motherboard posiada wszystko to, co najważniejsze. Od PCIe 4.0, przez stabilne zasilanie (cyfrowy układ VRM z DrMOS, 12+2 fazy) aż po Wi-Fi w wysokim standardzie 6. Sprawnie połączy ona wszystkie Twoje podzespoły i spowoduje, że rozgrywka wzniesie się na najwyższy poziom.

Nie zapominajmy też o wszelkiego rodzaju dodatkach, takich jak sterowanie wentylatorami czy oświetleniem LED. Standard płyty to oczywiście ATX, tak więc świetnie sprawdzi się ona w większych obudowach komputerowych typu tower.

Złóż swój własny komputer gamingowy – uwagi końcowe

Oprócz procesora, karty graficznej i płyty głównej będziesz musiał zaopatrzyć się też w pamięć RAM, dysk (najlepiej w wersji SSD), zasilacz, system chłodzenia oraz obudowę. Zadbaj o to, aby Twój komputer był przewiewny – w fizycznym tego słowa znaczeniu – i miał w sobie odpowiednio dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie podzespoły.

Miej też na uwadze, że od stopnia zaawansowania podzespołów większe znaczenie ma ich kompatybilność. Dlatego najpierw powinieneś sporządzić gotową listę składników, które sprawdzi dla Ciebie doświadczony informatyk. A gdy dostaniesz już akceptację – cóż, życzymy powodzenia przy składaniu!

Artykuł sponsorowany