Pożyczka bez weryfikacji konta bankowego – jakie są dostępne opcje?

Aby wziąć pożyczkę, z reguły musimy mieć konto bankowe. Pożyczkobiorcy wykorzystują bowiem rachunek w banku do weryfikacji klienta lub wykonania przelewu weryfikacyjnego. Są jednak firmy, które bez problemu udzielą pożyczki osobom nieposiadającym konta oraz takim, które chcą otrzymać gotówkę do ręki.

Choć konto bankowe wydaje się obecnie standardem, wciąż jeszcze wiele osób go nie posiada. Mowa tu przykładowo o seniorach. Zdarza się też, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej i na naszym rachunku brakuje choćby złotówki potrzebnej do wykonania przelewu weryfikacyjnego. Albo pieniądze, które na niego trafią, zostaną zajęte przez komornika sądowego. Czy takie osoby mogą zaciągnąć pożyczkę? Jak najbardziej! Istnieje bowiem wiele firm, które udzielają pożyczek bez weryfikacji konta bankowego.

Jakie firmy udzielają pożyczek bez weryfikacji konta bankowego?

Na polskim rynku działa ich naprawdę sporo. Wymienić tu można takie przedsiębiorstwa jak: Cashtero, Pożyczka Plus, Super Grosz, Kuki.pl, Provident i wiele innych. Różnią się one warunkami udzielania pożyczki, minimalną i maksymalną wysokością jej kwoty, terminem spłaty, itd. Pełen ranking takich pożyczkodawców, wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi na ich temat, znaleźć można na stronie: https://money24.pl/pozyczka-bez-weryfikacji-konta-bankowego/.

Jak uzyskać pożyczkę bez weryfikacji konta bankowego?

Wniosek o taką pożyczkę złożyć można – w zależności od oferty pożyczkodawcy – telefonicznie, online, itd. Do jej zaciągnięcia wymagane są:

1) ważny dowód osobisty (niezbędny do weryfikacji tożsamości klienta; bez niego nie dostaniemy pożyczki, gdyż firmy jej udzielające z reguły nie respektują paszportu ani prawa jazdy);

2) obywatelstwo polskie i zamieszkanie na terenie Polski;

3) pełnoletność;

4) regularne dochody (mogą pochodzić z różnych źródeł: umowa u pracę, umowa cywilnoprawna, renta, emerytura, świadczenia socjalne, itd.);

5) aktualny numer telefonu od polskiego usługodawcy.

Pożyczkodawca może zweryfikować klienta w różny sposób:

1) poprzez rozmowę telefoniczną – w jej trakcie pracownik firmy weryfikuje nasze dane z dowodu osobistego;

2) z wykorzystaniem aplikacji – podajemy dane do logowania do naszej bankowości internetowej (nie musimy wykonywać przelewu weryfikacyjnego);

3) przez kuriera – dostarcza on nam do domu umowę, weryfikuje nasze dane i przekazuje podpisany dokument do pożyczkodawcy;

4) przez wizytę pracownika firmy pożyczkowej – odwiedza on nas w domu w umówionym terminie, weryfikuje nasze dane, przekazuje umowę oraz dostarcza pieniądze.

Weryfikacja telefoniczna, przez kuriera lub pracownika to dobre opcje na przykład dla osób starszych i w ogóle wszystkich, które nie korzystają z bankowości internetowej.

Jakie są rodzaje dostępnych pożyczek bez weryfikacji konta bankowego?

Jest ich sporo. Najczęściej spotykane są: pożyczki z obsługą domową oraz pożyczki na czek GIRO.

Udzielanie pożyczki w domu jest bardzo proste: przedstawiciel firmy pożyczkowej odwiedza klienta, weryfikuje jego dane i załatwia wszelkie formalności. Gotówkę przekazuje do ręki; istnieje też możliwość przelewu, jeśli mamy konto w banku (może brakować na nim środków do wykonania przelewu weryfikacyjnego, i dlatego korzystamy z pożyczki bez weryfikacji rachunku bankowego). Tą samą drogą, czyli w trakcie wizyty domowej, odbywa się tez spłata zobowiązania.

Jeśli nie mamy konta bądź chcemy otrzymać gotówkę do ręki, bardzo dobrze sprawdzają się również pożyczki na czek GIRO. Po zawarciu umowy, otrzymujemy formularz GIRO; możemy go zrealizować w terminie do pięciu dni. Odbywa się to za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego, w godzinach pracy placówki. Pracownik weryfikuje naszą tożsamość i wypłaca gotówkę. Pozwala to zachować dyskrecję i anonimowość. Czek GIRO jest idealną opcją dla osób nieposiadających w ogóle konta lub już zadłużonych; w tym drugim przypadku należy jednak zachować ostrożność, by nie zaciągać zobowiązań, których nie będziemy w stanie spłacić.

Na jakie kwoty można zaciągnąć pożyczkę bez weryfikacji konta bankowego?

Uzależnione jest to od oferty konkretnej firmy pożyczkowej. Większość oferuje kwoty pożyczek wahające się między 100 zł a około 5 tys. zł, choć trafiają się też takie, w których możemy zaciągnąć pożyczkę nawet na 60 tys. zł.

