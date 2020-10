Materace Tempur – dlaczego są lepsze niż inne?

Sklepy oferują ogromny wybór różnych rodzajów i modeli materaców. Są one dostępne

w różnych wielkościach, grubościach, z rozmaitymi wypełnieniami i pokrowcami. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują materace Tempur. Co sprawia, że są tak wyjątkowe?

Tempur to nie tylko marka, ale przede wszystkim innowacyjny materiał, który zrewolucjonizował rynek materaców. Wykorzystana w nim technologia została zaprojektowana przez specjalistów dla potrzeb NASA. Celem ekspertów było stworzenie materiału, który w pełni likwiduje nacisk i potrafi dopasować się do warunków wytwarzanych przez siłę działającą na jego powierzchnię.

Innowacyjna technologia kosmiczna

Materac Tempur Sensation 21 oraz inne modele marki wykorzystujące technologię Tempur, to jedyne materace uznawane przez NASA. Stosują przełomową technologię opracowaną przez tę agencję kosmiczną. Materiał Tempur reaguje na temperaturę, dopasowuje się do ciała oraz podpiera je, rozkładając jego ciężar na całej powierzchni. To sprawia, że niektórzy porównują to wyjątkowe uczucie ze stanem nieważkości. Zastosowanie owej technologii sprawia, że korzystanie z materaca jest niezwykle komfortowe. Produkt pozwala się w pełni zrelaksować i gwarantuje, że ciało może odpoczywać w bardzo wygodnej pozycji. Materac umożliwia odnalezienie idealnego dopasowania powierzchni do sylwetki, bez względu na przyzwyczajenia, wiek, wagę i figurę użytkownika. Materac zapewnia pełną regenerację

i relaks dla całego ciała.

Materace Tempur dopasowane do różnych użytkowników

Producent oferuje trzy główne serie materaców Tempur: Original, Cloud oraz Hybrid. Materace z kolekcji Original są termoelastyczne. Można je nabyć w różnych wielkościach i wysokościach, w tym również wersje przeznaczone dla dzieci. Mogą być używane na regulowanych stelażach. Wszystkie modele wykorzystują innowacyjny materiał Tempur, dzięki któremu dostosowują w pełni swój kształt do sylwetki użytkownika pod wpływem jego ciepła.

Twórcy kolekcji Original przygotowali odpowiednie modele dla osób preferujących różne rodzaje materaców. Model Luxe Cooltouch wyposażono w specjalny system odprowadzania ciepła. Z kolei wersja Supreme jest przeznaczona dla miłośników twardego podłoża. Model ten zapewnia odpowiednie podparcie, a także wysoki poziom higieny dzięki właściwej regulacji wilgotności. Serię uzupełnia materac Elite składający się z trzech warstw.

W materacach z kolekcji Tempur Cloud producent zastosował opatentowane rozwiązanie, które składa się z warstwy ExtraSoft oraz warstwy wspierającej. Użycie miękkiej pianki zwiększa znacząco komfort korzystania, zwłaszcza w zakresie spokojnego snu i ograniczenia przewracania się z boku na bok, jak ma to często miejsce w przypadku odpoczynku na zużytych materacach albo kanapach. Modele te zapewniają również odpowiednie podparcie sylwetce za sprawną solidnej warstwy w dolnej części.

Seria Hybrid to z kolei połączenie kluczowych technologii marki: niewielkich sprężyn Precision z zaawansowanym technologicznie materiałem Tempur. Ta mieszanka zapewnia komfortowy, spokojny sen. Dzięki mikrosprężynom materac gwarantuje idealne podparcie w każdej strefie ciała. To sprawia, że wygodnie może spać na nim każdy, nawet osoba z wadą postawy czy dolegliwościami kręgosłupa. Wysokość materaców z tej kolekcji wynosi ok. 25 cm, z czego sprężyny zajmują tylko 10 cm, czyli mniej niż połowę. Każda z części produktu ściśle „współpracuje” z pozostałymi, co przekłada się na pełną wygodę stosowania.

Poza materacami, firma Tempur oferuje również akcesoria, takie jak poduszka Tempur Original https://senpo.pl/poduszka-original-tempur/ czy pokrowce na materace. Artykuły te wpływają na jeszcze lepszą jakość snu oraz odpoczynku.

Materac bez odkształceń

Do niewątpliwych zalet materaców Tempur z pewnością należy ich zdolność do utrzymywania swego kształtu przez lata. Nawet po długotrwałym, regularnym stosowaniu produkty tej firmy nie zmieniają swej powierzchni, gwarantując lata komfortu bez zagłębień, deformacji, zagnieceń i odkształceń. Co więcej, zastosowanie wytrzymałej, innowacyjnej struktury otwartych komórek w materacu sprawia, że nie wymaga on odwracania na drugą stronę. Fakt ten wiąże się również z kolejną zaletą tych modeli. Nie mają one „zimowej” i „letniej” strony, nie ma więc potrzeby przewracania materaca z tej przyczyny. Materiał Tempur reaguje na temperaturę ciała, ale sam nie wytwarza ciepła.

Materac dla osób z bólami pleców

Materace Tempur redukują nacisk przez doskonałe dopasowanie się do kształtu ciała. To jedna z wielu cech, która odróżnia je od zwyczajnych materaców, które mogą stwarzać punkty nacisku, szczególnie w okolicy bioder, ramion i pleców, a w efekcie prowadzić do zakłócenia snu i przewracania się z boku na bok. Materace Tempur podpierają te części ciała, które potrzeba. Ponadto termoelastyczne komórki, z których się składają, nie wiążą w sobie powietrza, a w rezultacie nie powodują drgań podczas uwalniania nacisku.

Liczne zalety sprawiają, że materace Tempur to innowacyjne modele, które z pewnością docenią osoby poszukujące najwyższej jakości materaców i niezwykle komfortowego wypoczynku.

Artykuł sponsorowany