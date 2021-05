Eurowizja 2021 – kto jest faworytem do zwycięstwa zdaniem analityków?

Przed nami 65. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 18, 20 i 22 maja 2021 w hali Ahoy w Rotterdamie. Polskę reprezentuje Rafał Brzozowski z utworem „The Ride”.

Kto według bukmacherów ma szanse na wygranie corocznego, europejskiego konkursu muzycznego?

Po roku przerwy Eurowizja powraca! W 2020 roku konkurs nie mógł zostać przeprowadzony ze względu na pandemię koronawirusa. Odbył się koncert eurowizyjny, jednak był on dostępny tylko i wyłącznie online i nie wybierano zwycięskiej piosenki. W tym roku udało się zorganizować konkurs w pełnym reżimie sanitarnym, dzięki czemu ciągłość występów zachowano z poprzednich „normalnych” lat.

Polskę w tym roku reprezentuje Rafał Brzozowski (w trakcie Eurowizji po prostu Rafał) z utworem „The Ride”, który niestety nie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Na YouTube znaczna część ocen jest negatywna i jako jedyny utwór w całej stawce eurowizyjnej ma więcej „łapek w dół” niż w „górę”. Analitycy bukmacherscy wyłapali opinie i w swojej ofercie bukmacherskiej ustawili Brzozowskiego… na szarym końcu. Polska jest na ostatnim miejscu w hierarchii kursowej – czy Rafał Brzozowski wygra Eurowizję 2021 z utworem „The Ride”? Jak informuje serwis ProTipster.pl kurs na to zdarzenie wynosi 500.0!

Bukmacherzy nie wierzą również, że Brzozowski wejdzie do głównego finału konkursu Eurowizji. Polska wystąpi w drugim półfinale i według analityków ma bardzo małe szanse na to, aby wystąpić w sobotnim, głównym konkursie. Kurs na to, że polska piosenka odpadnie już w półfinale, wynosi tylko 1.10. Na awans do finału wystawiono kurs 4.80.

Jeśli Polska wejdzie do finału, bukmacherzy typują, że zajmie ostatnie miejsce w klasyfikacji. Kurs na to, że zajmie pozycję „15-17”, wynosu 1.57, natomiast na pozycjach w przedziale „11-14” to już kurs 2.90.

Według bukmacherów głównym kandydatem do zwycięstwa w tegorocznej Eurowizji jest włoski zespół Måneskin z utworem „Zitti E Buoni”. Kurs na Włochów u legalnych bukmacherów wynosi 3.75 i jest najniższy spośród wszystkich krajów występujących w tegorocznej Eurowizji. Kolejny na liście są Francuzi z piosenką Voilà w wykonaniu Barbary Pravi. Kurs na reprezentantkę „Trójkolorowych” to 4.25.

Na trzecim miejscu jest maltańska piosenkarka Destiny z utworem „Jet me casse”. Przez wielu to Malta jest uważana za największego faworyta, piosenka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i według ekspertów, ma ona największe szanse w końcowym głosowaniu. Kurs na Maltę w sobotni, konkursie wynosi 4.50.

U legalnych bukmacherów można obstawiać wiele zakładów dotyczących Eurowizji 2021. Kursy zostały wystawione na koncerty półfinałowe, finałowe, a także zakłady specjalne. Można również obstawiać dokładne miejsce każdego z reprezentujących krajów.

Artykuł sponsorowany