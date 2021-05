Czy budowa domu w dwóch etapach jest opłacalna?

Są Inwestorzy, którzy swój dom chcą zbudować jak najszybciej i zamknąć prace na przestrzeni jednego roku. Wielu jednak wybiera inny wariant planu, który pozwala na dwuetapowe rozłożenie robót i zarazem ich wydłużenie w czasie.

Wychodząc naprzeciw tej grupie Inwestorów, ARCHON+ proponuje kolekcję, w której znajdują się projekty domów dwuetapowych. Decydując się na ten tryb budowy mamy możliwość dostosować jej przebieg do naszych planów życiowych i możliwości finansowych, uwzględniając ich zmienność w czasie. Dla tych, którzy obawiają się przytłoczenia nadmierną kumulacją wydatków, jest to rozwiązanie optymalne. Zakłada ono, że zamknąwszy pierwszy etap prac, będziemy mogli użytkować parter domu i w tym czasie lub też nieco później przystąpić do wykańczania pomieszczeń na drugiej kondygnacji.

Stopniowa identyfikacja potrzeb

Dużym atutem budowy domu w dwóch etapach jest możliwość rozłożenia w czasie kosztów budowy. Użytkując przestrzeń parteru, stopniowo wykańczamy poddasze, które w ramach pierwszego etapu budowy zostało wstępnie już jednak przygotowane. Planując budowę domu dwuetapowego, warto już w pierwszym etapie wykonać jak najwięcej prac, w tym ocieplić dach, wyprowadzić niezbędne instalacje, zamontować zaprojektowane okna i schody. Taki stan poddasza pozostanie nadal przestrzenią otwartą na naszą inwencję, a my mamy czas na zgromadzenie środków finansowych, a także stworzenie koncepcji aranżacji, dostosowanej do rozmaitych pomysłów każdego z mieszkańców. W okresie użytkowania samego tylko parteru możemy zorientować się, czy aby nie ma rozwiązań, które chcielibyśmy jeszcze wdrożyć na poddaszu Zyskujemy tym samym czas do namysłu i dokładnego zapoznania się zarówno z budynkiem jako nową przestrzenią, jak i jego otoczeniem, co może mieć wpływ na doprecyzowanie naszych potrzeb. Domownicy oswajają się z nowym domem, widokami za oknem i wybierają swoje ulubione miejsca. Jeśli w domu są dzieci, mają one czas na stopniową identyfikację z nowym miejscem, która jest u nich bardzo delikatnym procesem emocjonalnym. Jest sporo sytuacji życiowych, które nie zawsze dają się przewidzieć. Może się okazać, że na wspólne zamieszkanie zdecyduje się ktoś z pokolenia seniorów, albo też dołączy do nas nowy członek rodziny. Wówczas spokojnie i bez stresu zaaranżujemy dla wszystkich wygodną przestrzeń.

Czas naszym sprzymierzeńcem

Warto na etapie wyboru projektu rozważyć wariant budowy dwuetapowej, być może okaże się, że jest to dla nas idealne rozwiązanie. Jeżeli od początku będziemy realizować naszą inwestycję na takim projekcie, którego dokumentacja zakłada dwuetapową budowę domu, unikniemy później wprowadzania dodatkowych, często kosztownych zmian. To ogromne ułatwienie sprzyja także właściwemu ustaleniu harmonogramu prac. Co więcej, czas będzie grał na naszą korzyść, jeżeli chcemy znaleźć wysokogatunkowe materiały wykończeniowe w najkorzystniejszych cenach. Gromadząc je powoli, możemy zaoszczędzić środki. Rozważymy też w międzyczasie wszystkie za i przeciw w kwestii kolorystyki ścian, fliz, płyt podłogowych, paneli czy parkietów. Skorzystamy wreszcie z doświadczeń zdobytych w trakcie wykańczania pomieszczeń na parterze.

Etap końcowy, czyli cały dom w naszych rękach

Wykończenie poddasza pozwoli na dokonanie zmian także na parterze. Oswojeni z tą strefą domu będziemy już wiedzieli, jakie przeznaczenie chcemy nadać niektórym jej pomieszczeniom. Dodatkowy pokój możemy wówczas zamienić na gościnny, gabinet, czy pokój zabaw dla dzieci. Rodziny chętnie wybierają projekty domów dwuetapowych właśnie ze względu na elastyczność tego rozwiązania. A także na rozmaitość wariantów, które w tej kategorii prezentuje ARCHON+ , a wśród nich projekty o zróżnicowanym metrażu, odpowiednie na wąską działkę, na działkę z wejściem od południa czy położoną na stoku. Poszczególne projekty utrzymane są w zróżnicowanej stylistyce, by zaspokoić różnorodne upodobania Inwestorów i pomóc im spełniać marzenia o tym, by mieszkać jak najwygodniej i najpiękniej.

