7 porad, jak być dobrym fotoreporterem

Jako fotoreporter będziesz raczej relacjonował rzeczywiste wydarzenia, a nie robił własne sesje zdjęciowe. Oznacza to, że Twoje umiejętności fotograficzne muszą być na najwyższym poziomie, bo inaczej oferta pracy może Ci się wymknąć spod kontroli. Wszyscy wiemy, jaką różnicę mogą zrobić odpowiednie umiejętności techniczne podczas robienia zdjęć, ale to nie wszystko.

Jeśli chcesz odnieść sukces jako fotoreporter, musisz pójść dalej niż tylko posiadanie umiejętności fotografowania z aparatem. Musisz również mieć dobre umiejętności ludzi i zrozumienie ludzkiej natury i dynamiki społecznej. To dlatego, że bycie fotoreporterem wymaga czegoś więcej niż tylko pstrykania aparatem; wymaga postawienia się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Oto siedem wskazówek, jak być dobrym fotoreporterem:

# Bądź niezawodny

Fotoreporterzy muszą być niezawodni, ponieważ pracują prawie wyłącznie na zasadzie freelance. Oznacza to, że będziesz zatrudniany przez różne magazyny i gazety na zasadzie pojedynczych projektów; zazwyczaj nie będziesz miał z nimi długoterminowej umowy i możesz nigdy nie wiedzieć, kiedy pojawi się kolejna praca. Oznacza to również, że będziesz odpowiedzialny za swoje własne wydatki, takie jak podróż i zakwaterowanie. Fotoreporterzy mogą podnieść swoją rangę poprzez:

Dotrzymywanie słowa poprzez pojawianie się na miejscu, kiedy mówią, że to zrobią. Fotoreporterzy powinni informować swoich redaktorów o tym, że coś nieoczekiwanego może ich opóźnić.

Ustanowienie reputacji dokładności i uczciwości, jeśli chodzi o zgłaszanie faktów.

# Miej wyczulone oko

Aby być dobrym fotoreporterem, musisz mieć wnikliwe oko. Musisz być w stanie zobaczyć świat wokół siebie i zrozumieć, co się dzieje. Musisz być w stanie wychwycić subtelne niuanse ludzkiej interakcji i gestów, musisz być w stanie zobaczyć i zrozumieć to, czego inni ludzie nie widzą. Musisz zrozumieć różnicę między tym, co jest faktem, a tym, co jest tylko opiniami i perspektywami ludzi. Jak wygląda rozeznanie w działaniu? Powiedzmy, że relacjonujesz protest i zauważasz, że policja staje się agresywna. Możesz użyć swojej kamery, aby nagrać to, co się dzieje i spróbować uchwycić moment i wydarzenia, które się rozwijają.

Możesz również zauważyć, że na policję wpływa kilku szczególnie agresywnych funkcjonariuszy. Możesz użyć swojego aparatu, aby zrobić zdjęcie, które pomoże to zilustrować, a także da czytelnikom lepsze wyobrażenie o tym, co się dzieje.

# Bądź szybki i dokładny

Jako fotoreporter musisz być szybki i dokładny podczas robienia zdjęć. Oznacza to, że musisz być w stanie szybko reagować na zmiany w otoczeniu i wiedzieć, kiedy i gdzie się ustawić, aby uzyskać jak najlepsze ujęcia. Musisz mieć niemal intuicyjne wyczucie, gdzie wydarzy się historia, być w stanie zobaczyć, kiedy akcja się zaczyna, i być w stanie przewidzieć, co się stanie dalej. Przez większość czasu będziesz fotografować wydarzenia w trakcie ich trwania i starać się uzyskać jak najlepsze ujęcia. Będziesz musiał strzelać tak szybko, jak to możliwe, a następnie uzyskać zdjęcia z powrotem do edytora. Oznacza to, że musisz być w stanie pracować szybko i dokładnie pod presją. Musisz być w stanie fotografować to, co się dzieje i myśleć o tym, jak najlepiej przedstawić to na swoich zdjęciach.

# Wiedzieć, kiedy złamać zasady

Aby być dobrym fotoreporterem, musisz wiedzieć, kiedy złamać zasady. Dotyczy to w szczególności dwóch obszarów.

Musisz wiedzieć, kiedy złamać zasady w odniesieniu do swojej etyki jako fotoreportera. Musisz być w stanie rozpoznać, kiedy twoje własne uprzedzenia wpływają na twoje raporty i zdjęcia. Musisz być w stanie oddzielić swoje własne uczucia od swojej pracy jako fotoreportera.

Musisz również wiedzieć, kiedy złamać zasady kompozycji i techniczne aspekty fotografii. Musisz być w stanie zobaczyć najlepszy sposób fotografowania sceny, a następnie wiedzieć, kiedy użyć własnej kreatywności, aby złamać zasady i zrobić coś innego.

# Bądź elastyczny i zdolny do adaptacji

Fotoreporterzy muszą być elastyczni i adaptacyjni na wiele sposobów. Jednym ze sposobów jest to, że musisz być elastyczny w wyborze tematów. Musisz być chętny do podróżowania gdziekolwiek jest historia i chętny do relacjonowania jakichkolwiek wydarzeń, które pojawią się na twojej drodze. Jednak musisz być również elastyczny w podejściu do tematu. Na przykład, możesz pisać o protestach przeciwko budowie nowej autostrady. Na początku myślisz, że skupisz się na wpływie autostrady na środowisko. Jednak protesty stają się gwałtowne i zmieniasz swoje podejście. Możesz zacząć fotografować osoby, które stoją na czele protestów.

# Wniosek

Jak widzisz, bycie fotoreporterem to wymagająca i satysfakcjonująca kariera. Nie chodzi tylko o robienie zdjęć wydarzeń i faktów; chodzi również o interpretowanie ich w kreatywny sposób. Chodzi o bycie elastycznym i zdolnym do adaptacji, a także o umiejętność dostrzegania historii kryjącej się za wydarzeniami. Chodzi również o to, aby być niezawodnym i mieć wnikliwe oko, być szybkim i dokładnym, wiedzieć kiedy złamać zasady i być elastycznym i zdolnym do adaptacji.

Jeśli jesteś zainteresowany byciem fotoreporterem, musisz być pasjonatem otaczającego cię świata. Musisz być pasjonatem angażowania się w innych i pasjonatem docierania do sedna tego, co ludzie myślą i czują. Przede wszystkim musisz być pasjonatem fotografii i być gotowym do ciężkiej pracy, aby doskonalić swoje umiejętności jako fotograf.

