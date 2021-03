Malowanie linii parkingowych, a wpływ na bezpieczeństwo

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale parkingi to miejsca, w których dochodzi do bardzo wielu stłuczek oraz potrąceń pieszych. Zwykło się nawet mówić o uszkodzeniach parkingowych samochodów osobowych, które z jednej strony mogą być spowodowane nadmiernym rozproszeniem uwagi kierowców, a z drugiej strony błędnym oznakowaniem poziomym parkingów.

Jeżeli posiadamy własny parking, na przykład przed firmą, sklepem czy biurem, wówczas warto zastanowić się nad naniesieniem odpowiednich linii poziomych, które będą wyznaczały drogi oraz miejsca postojowe. Warto zadbać również o miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, które powinno być nieco szersze niż pozostałe. Dzięki temu taka osoba będzie miała możliwość bezpiecznego i spokojnego opuszczenia samochodu. Czy oznakowanie poziome na parkingach ma wpływ na bezpieczeństwo?

Czym są znaki poziome?

Na wstępie należy zastanowić się, czym właściwie jest oznakowanie poziomie. Są to wszystkie linie namalowane na powierzchni parkingów, informujące kierowców i pieszych o drogach dla samochodów osobowych, ciągach komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów czy miejscach przeznaczonych na postój samochodu. Powinny być to linie namalowane przy użyciu bardzo wytrzymałych farb, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością na ścieranie. Muszą być one również wysoce odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ większość parkingów znajduje się pod gołym niebem. Warto zadbać również o dobór odpowiedniej kolorystyki. W naszym kraju przyjęło się, że wszystkie linie parkingowe malowane są w kolorze białym, miejsca dla niepełnosprawnych kolorem niebieskim, a dla rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży odpowiednio zielonym i różowym.

Wpływ linii parkingowych na bezpieczeństwo

Ciężko wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach sytuację, w której bardzo duży parking pod supermarketem nie będzie w żaden sposób zorganizowany. Nie chodzi tutaj o różnego rodzaju parkomaty, ale o malowanie linii poziomych i zorganizowanie ruchu. Na takich parkingach każdego dnia przewijają się setki, jak nie tysiące samochodów i dla zapewnienia bezpieczeństwa klientów, ruch pojazdów i pieszych powinien zostać odpowiednio zorganizowany. W tym celu konieczne jest wyznaczenie nie tylko miejsc parkingowych, ale również kierunków jazdy, pierwszeństwa na skrzyżowaniach oraz ciągów komunikacyjnych dla pieszych i dróg rowerowych. Dzięki temu każdy uczestnik ruchu na parkingu będzie wiedział, jak się poruszać. Znacznie zmniejszy to ryzyko wypadków komunikacyjnych z udziałem samochodów lub potrąceń pieszych i rowerzystów. Warto zadbać również o odpowiednio szerokie powierzchnie postojowe, dzięki którym kierowcy będą mieli znacznie więcej miejsca na manewr parkowania i wyjazdu. Niestety w wielu lokalizacjach parkingi są obecnie bardzo ciasne, przez co wjazd i wyjazd stanowi problem dla wielu kierowców. Oznakowanie poziome parkingów powinno być również przyjazne dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi. W związku z tym należy wyznaczyć na parkingu odpowiednie strefy.

Czy linie poziome na parkingu można malować samemu?

Z uwagi na to, że malowanie parkingów wymaga posiadania odpowiedniej chemii, urządzeń i doświadczenia, zdecydowanie lepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom. Poszukując odpowiedniej firmy, warto sprawdzić ofertę oznakowanie-poziome.pl. To przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku, dzięki czemu jest w stanie zaoferować bardzo szerokie spektrum usług związanych nie tylko z malowaniem linii na parkingach, ale również w magazynach, halach produkcyjnych i innych miejscach, które tego wymagają.

