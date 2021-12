Dlaczego warto wybierać opakowania ekologiczne?

Żyjemy w czasach, w których świadome podejście do ochrony cennych zasobów naturalnych stało się nie tylko koniecznością ale również modą. Szeroki wybór opakowań ekologicznych pozwala na łatwą zmianę nawyków. Co czyni opakowania ekologiczne wyjątkowymi?

W przeciwieństwie do opakowań jednorazowych, które mają negatywny wpływ na środowisko, opakowania ekologiczne można wykorzystywać wielokrotnie, a ich rozkład nie będzie obciążający dla ekosystemu.

Pochodzenie materiałów ekologicznych

Ekologiczne materiały do pakowania nie różnią się w swoim zastosowaniu od materiałów tradycyjnych. Nie ustępują im jakością ani funkcjonalnością. Przeważnie nie da się ich od siebie odróżnić na pierwszy rzut oka. To co je różni to pochodzenie materiałów ekologicznych.

Opakowania ekologiczne pochodzą z wtórnego przetworzenia odpadów, bądź z surowców wytworzonych z poszanowaniem dla cennych zasobów naturalnych w sposób jak najmniej szkodzący środowisku. Nieco odmienne będzie jednak pochodzenie papieru i pochodzenie ekologicznych tworzyw sztucznych.

Pochodzenie ekologicznego papieru

Gdybyśmy zapytali skąd pochodzi ekologiczny papier, z pewnością jedną z najczęstszych odpowiedzi byłoby, że z makulatury. Rzeczywiście, znaczna część papieru wykorzystywana do produkcji opakowań pochodzi recyklingu. W przeszłości, zbieranie i przetwarzanie makulatury, wynikało z ciągłych niedoborów. We współczesnej Polsce, przetwarzanie surowców wtórnych świadczy o oszczędności i odpowiedzialności. Recykling jest ponadto istotną gałęzią gospodarki, dającą miejsca pracy.

Nie oznacza to jednak, że papier produkowany bezpośrednio z surowca drzewnego nie może być ekologiczny. Pamiętajmy, że drewno, pod warunkiem prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej, jest surowcem odnawialnym. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów leśnych może być potwierdzone certyfikatem – przykładowo FSC®. Wybór produktów ze znakiem towarowym FSC® da nam pewność, że produkt został wykonany z surowca pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł.

Warto wspomnieć, że coraz większą popularność zyskują opakowania ekologiczne wytworzone z włókien trawiastych. Są one przyjazne dla środowiska i podobnie jak papier pochodzący z innych źródeł, mogą zostać poddane ponownemu przetworzeniu.

Pochodzenie ekologicznych tworzyw sztucznych

Opakowania z tworzyw sztucznych cieszą się złą opinią w kwestii wpływu na środowisko. Opinia ta wynika z niekorzystnego dla przyrody procesu produkcji oraz bardzo długiego procesu rozkładu. Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na postępy, które dokonały się w technologii recyklingu oraz produkcji folii biodegradowalnych.

Wśród opakowań z tworzyw sztucznych można znaleźć coraz więcej produktów ulegających biodegradacji. Oznacza to, że pod wpływem procesów biologicznych rozkładają się one ze związków organicznych na związki nieograniczone. Związki nieorganiczne są natomiast znacznie szybciej przyswajane przez środowisko. W procesie biodegradacji biorą udział organizmy odżywiające się materią organiczną – przykładowo bakterie, grzyby i pierwotniaki. Takie tworzywa, jak na przykład biodegradowalne polimery, znikają ze środowiska znacznie szybciej niż ich tradycyjne odpowiedniki.

Recykling tworzyw sztucznych to w swej idei proces podobny do wtórnego przetworzenia papieru. Polega on na wykorzystaniu zużytych materiałów do produkcji nowych produktów. Proces technologiczny może być co prawda nieco inny, ale korzyść jest podobna – mniejsze zużycie surowców oraz mniej odpadów trafiających do środowiska. Aby zwiększyć ilość przetwarzanych tworzyw sztucznych, pamiętajmy aby zawsze gdy to możliwe, segregować odpady i przekazywać je do recyklingu.

Gdzie kupić ekologiczne produkty do pakowania?

Skoro już o pochodzeniu ekologicznych materiałów do pakowania mowa, pojawia się pytanie, gdzie można je kupić. Najwygodniej będzie dokonać zakupu w jednym z polskich sklepów internetowych. Sklepy internetowe mają w swojej ofercie specjalne kategorie w ramach których wyodrębniono produkty ekologiczne. Podobnie jest w przypadku sklepów Neopak https://neopak.pl/produkty-eko oraz Opako https://www.opako.com.pl/produkty-ekologiczne-cat-1193, które posiadają szeroką gamę produktów ekologicznych. Ponadto na obydwu wskazanych witrynach internetowych dostępne są obszerne blogi, zawierające wiele ciekawych artykułów dotyczących branży opakowań, w tym opakowaniom ekologicznych.

Przykłady opakowań ekologicznych

Mówiąc o opakowaniach ekologicznych mówimy tak na prawdę o wielu różnych produktach. Popularnym opakowaniem są ekologiczne koperty kurierskie. Wykonuje się je z papieru, tworzywa sztucznego lub z ich połączenia. Od kopert tradycyjnych odróżnia je jednak pochodzenie tych materiałów – pochodzą z recyklingu lub są biodegradowalne.

Przedmioty pakować można również w ekologiczny papier pakowy. Obecnie występuje on zarówno w klasycznych wersjach – szarej, brązowej i białej, jak również w wielu innych kolorach, nie wyłączając złotego i srebrnego. Taki papier należy do najbardziej ekologiczny spośród wszystkich produktów do pakowania. Do zaklejenia takiego opakowania można natomiast użyć kolejnego przyjaznego środowisku produktu, którym jest ekologiczna klejąca taśma papierowa.

Często niezbędne jest aby opakowanie czymś wypełnić – dla ozdoby albo dla zabezpieczenia delikatnych przedmiotów. W zakresie ochrony, przyjaznym środowisku zamiennikiem doskonale wszystkim znanej folii bąbelkowej jest papier bąbelkowy oraz papier nacinany, który po rozciągnięciu tworzy strukturę przypominającą plaster miodu. Jeśli natomiast wypełnienie ma pełnić funkcję dekoracyjną, do wyboru mamy wełnę drzewną lub wiórki papierowe. Obydwa produkty dostępne są w wielu różnych kolorach.

Pomysł na ekologiczne opakowanie prezentów

Na rynku dostępny jest olbrzymi wybór bajecznie kolorowych opakowań na prezenty. Z pewnością wśród nich dostępne są takie, które wykonane zostały z surowców wtórnych. Chcielibyśmy jednak zaproponować alternatywę wymagającą przełamania konwencji. Zamiast opakowywać prezent w wyszukany ozdobny papier, wybrać można biały lub brązowy papier makulaturowy. Takie opakowanie jest ekologiczne i bardzo modne. Daje ono jeszcze jedną korzyść – prostota i elegancja opakowania nie odwróci uwagi od zawartości, czyli od samego prezentu. Jeśli dla kogoś takie opakowanie jest zbyt nudne, można je ożywić dodając kolorową wstążkę lub przyozdabiając dekoracyjną wełną drzewną.

Filozofia „zero waste”

Pojęcie „zero waste” można przetłumaczyć na bardziej swojskie „zero odpadów” lub „zero marnowania”. Jest to filozofia, w myśl której człowiek stara się generować jak najmniej odpadów i przez to jak najmniej zanieczyszczać środowisko. Aby osiągnąć ten efekt, należy stosować się do pięciu zasad.

Pierwszą zasadą jest odmawianie – sprowadza się ona do rezygnacji, tam gdzie to możliwe, z korzystania z produktów wytworzonych ze szkodą dla środowiska lub generujących odpady. Drugą zasadą jest ograniczanie. Polega na zmniejszeniu konsumpcji niepotrzebnych rzeczy oraz towarów nadmiernie opakowanych. Trzecią zasadą jest ponowne wykorzystywanie produktów, które znajdują się w naszym posiadaniu, a które się do tego nadają. Czwartą zasadą jest ponowne przetwarzanie, czyli segregowanie i oddawanie odpadów nadających się do recyklingu. Piątą zasadą jest kompostowanie i nabywanie produktów biodegradowalnych.

Artykuł sponsorowany