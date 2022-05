All inclusive – dlaczego warto sprawdzać oferty

Spokojne wakacje, piaszczysta plaża, luksusowe apartamenty, duża liczba noclegów, komfort i wygoda – to marzenie na wczasy idealne. Coraz więcej turystów, rezerwujących swój pobyt w biurach podróży, szuka wakacji nie tylko w ofertach last minute, ale także all inclusive. Co jednak dokładnie oznacza all inclusive? Jakie są opcje all inclusive? Gdzie można się udać na all inclusive i na co uważać?

Ultra all inclusive i inne nazewnictwo, czyli o czym mówimy?

Mówiąc o definicjach powinniśmy zacząć od podstaw. Polacy uwielbiają oferty „last”, czyli na ostatnią chwilę. Wiedzą, że podróże w terminach granicznych i wyjazd tuż przed zazwyczaj jest bardziej atrakcyjny cenowo. Do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Od kilku lat popularność zdobywa także inny skrót. „All”, czyli wszystko i „inclusive” czyli ekskluzywne. Czy tak jest w istocie? Czy oferta oznaczona jako „all inclusive” faktycznie zawiera wszystko, czego dusza zapragnie?

Sama koncepcja all inclusive pojawiła się już w 1950 roku, ale to w wieku XX zyskała swoją największą popularność. Terminem tym określa się system w hotelarstwie, wedle którego napoje oraz posiłki są wliczone w cenę pobytu. W niektórych przypadkach, w opcji tej mamy też dostępne także różnego rodzaju atrakcje hotelowe. Rozwińmy to bardziej. W potocznym rozumieniu all inclusive mamy liczne udogodnienia takie jak pełne wyżywienie, open bar, posiłki w hotelowej restauracji a la carte. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy wyżywienia obejmuje śniadania? Czy wliczone są wycieczki objazdowe? Czy dostęp do atrakcji jest całą dobę czy w wyznaczonych godzinach? Czy będziesz mieć dostęp do spa? Czy wliczone w cenę są takie atrakcje jak sporty wodne?

Zanim w pełni uzyskasz odpowiedź na te i inne pytania, warto rozjaśnić niektóre rodzaje all inclusive, jakie znajdziesz w ofercie wielu hoteli czy biur podróży.

Mamy zatem klasyczne all inclusive, które zawiera 3 główne posiłki, napoje, przekąski oraz lokalne alkohole. Najczęściej dostępne są one jedynie w wyznaczonych godzinach oraz konkretnych punktach gastronomicznych. Po drugie, jest all inclusive soft (light). Wersja podobna do poprzedniej, tylko bez lokalnych alkoholi. Możesz także natknąć się na all inclusive 24 hours (plus), która daje możliwość korzystania z napojów przez całą dobę. Na końcu jest też all inclusive premium (ultra). W tej rozbudowanej wersji klasycznej formy, mamy dostępne także room service, importowane trunki oraz kolacje w restauracji a la carte.

Wakacje mają być udane, a goście hotelowi zadowoleni, dlatego bardzo często opcje all inclusive zawierają też m.in. wifi, dostęp do atrakcji hotelu (siłownia, basen, kort tenisowy, sauna itp), opcjonalnie także np. wieczory taneczne czy wycieczki.

„Hotel położony tuż przy pięknej plaży” – na co uważać?

Szukając ofert wakacji all inclusive, zazwyczaj szukamy plaży, wyżywienia, atrakcji. Jednak trzeba mieć świadomość, że hotele mają zróżnicowane podejście do znaczenia all inclusive. Zazwyczaj patrzymy na ceny opublikowane w broszurze biura podróży i hasła „all inclusive”. Niestety, niektóre elementy na jakie liczymy, mogą nie stanowią oferty naszych marzeń.

Zanim wybierzesz konkretną ofertę sprawdź realne opinie osób z niej korzystających oraz zapoznaj się z jej szczegółami. W danej ofercie znajdziesz informacje co dokładnie zapewnia „all inclusive”, określi ci zakresy godzinowe obowiązywania np. darmowego korzystania z napojów, określi rodzaje trunków czy atrakcji. Ogólnie – powie ci wszystko, co musisz wiedzieć, a rzadko chce ci się to sprawdzać, wierząc w jedyną słuszną definicję. Tymczasem prawda jest taka, że karta oferta może się różnić w szczegółach, a każde biuro podróży może inaczej definiować definicję.

Z drugiej strony, warto poświęcić chwilę na zweryfikowanie poprawności samych opisów. Czasami, często opisywany „dostęp do piaszczystej plaży” oznacza, że faktycznie znajduje się ona „na terenie” hotelu i w niedużej odległości, ale zanim do niej dotrzesz, musisz pokonać dwupasmową drogę lub pas zieleni.

Pamiętaj także o tym, co NIE jest wliczone w cenę all inclusive. Mówiąc oględnie – będzie to wszystko, co jako turysta robisz sam. Wszelkie bilety wstępu do atrakcji turystycznych, ewentualne wycieczki są dodatkowo płatne. Jeśli dokonasz jakiś uszkodzeń w pokoju czy hotelu, również zapłacisz z własnej kieszeni. Ubezpieczenie turystyczne na pobyt także jest dodatkowo płatne.

Dlatego uczulamy ponownie – sprawdź dogłębnie szczegóły znalezionej oferty.

Luksusowy wyjazd dla każdego, czyli czy warto?

Można by rzec, że skoro nie jest kolorowo, to może jednak nie warto korzystać z all inclusive? Wszystko tak naprawdę zależy od konkretnej oferty.

Samo all inclusive posiada szereg różnych zalet. Oszczędzasz czas na rezerwacje hoteli, przelotów, przejazdów czy atrakcji, bo wszystko załatwia biuro podróży. Po drugie, zyskujesz spokój ducha, nie stresujesz się, odpoczywasz. Zyskujesz pełen komfort i wygodę. Po trzecie, oszczędzasz pieniądze, bo w większości przypadków, oferty all inclusive, po podliczeniu kosztów poszczególnych usług są tańsze niż w sytuacji, gdybyś musiał za wszystko płacić osobno.

Sporą zaletą dla planujących z wyprzedzeniem, jest także wiedza co do pełnego kosztu wyjazdu już na samym początku.

Z uwagi na to, że all inclusive przygotowywane są w wariantach dla konkretnych grup np. rodzin z dziećmi, osób aktywnych itp – wiesz czego się spodziewać i możesz łatwo znaleźć ofertę pasująca idealnie dla siebie.

A propos, wyjazdu z dzieciakami. Panuje mit, że wersja ekskluzywna nie jest przeznaczona dla pociech. Jest jednak wręcz przeciwnie! Dzięki dostępie animatora, wielu możliwym atrakcjom, rodzice zazwyczaj mogą się skupić na relaksie na basenie z drinkiem w dłoni, z wiedzą, że ich pociechy są pod dobrą opieką i również świetnie się bawią. Jednak pamiętaj, aby zweryfikować, czy obiecane atrakcje dla dzieci dotyczą maluchów w wieku przedszkolnym, szkolnym czy też znajdą się odpowiednie zajęcia dla twojego buntowniczego nastolatka.

Czy zatem warto korzystać z all inclusive? Oczywiście, że tak, ale z głową!

Najlepsze oferty na wyciągnięcie ręki

Jeśli szukasz wycieczki i zastanawiasz się, gdzie najlepiej skorzystać z all inclusive to śmiało powiemy – niemal wszędzie.

Popularne kierunki na wyjazd to Wyspy Kanaryjskie, Wyspa Malta, Grecja, Turcja, Tunezja, Dominikana, Seszele, Malediwy, Albania, Zanzibar, Egipt, Karaiby Bułgaria.