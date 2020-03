Bosak w sejmie: państwo potyka się o własne nogi

Kandydat na prezydenta Polski, poseł Krzysztof Bosak podczas czwartkowego posiedzenia sejmu stwierdził, że posłowie musieli pojawić się w sejmie ponieważ nikt wcześniej nie przygotował awaryjnych procedur.

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmu Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji stwierdził, że państwo Polskie walczy obecnie z trzema przeciwnościami.

„Pierwszy front, to oczywiście walka z epidemią o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, drugi front do którego rząd przygotowuje się i dziś w nocy skończył pracę nad ustawami to walka z kryzysem, o źródło utrzymania dla polskich obywateli” – mówił z mównicy. „Trzeci front, który nas tutaj zgromadził to walka ze słabością naszego państwa, które okazuje się nieskuteczne i które potyka się o własne nogi.

Zdaniem posła, partie parlamentarne musiały się spotkać w kryzysowej sytuacji żeby zmienić regulamin sejmu ze względu na to, że nikt nie przewidział żadnych procedur funkcjonowania sejmu w ramach stanu zagrożenia.

„Siedzi tutaj pomiędzy nami Marszałek Kuchciński, który był Marszałkiem Sejmu w latach 17 – 18 kiedy był przeprowadzony przetarg na nowy system liczenia głosów, który po roku prób został zdemontowany, bo ten system nie działał” – mówił Bosak. „Siedzą tutaj również były Marszałek Schetyna, była Pani Marszałek Kidawa – Błońska, którzy również kiedy pełnili ten urząd nie wdrożyli tu nowych systemów, nie zaproponowali nowelizacji do regulaminu sejmu”.

Krzysztof Bosak przedstawił poprawki opracowane przez koło poselskie Konfederacji Wolność i Niepodległość. Partia posła chce powiązać nadzwyczajne środki pracy ze stanem nadzwyczajnym.

„Chcemy żebyśmy mogli normalnie, legalnie obradować, uchwalać prawo na które czekają obywatele. Bardzo apelujemy, uwzględnijcie wszyscy Państwo te poprawki, które przedstawiamy” – mówił.

