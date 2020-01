Dołóż się do budżetu Kresów.pl

Budżet portalu Kresy.pl w ponad 80 procentach składa się z darowizn naszych Czytelników. Bez osób regularnie płacących za naszą pracę nie bylibyśmy w stanie jej wykonywać. Prosimy, zostań jedną z nich. Potrzebujemy Twojego regularnego finansowania.

To Czytelnicy naszego medium decydują o tym, jak duże, jak często aktualizowane i jak opiniotwórcze są Kresy.pl. To oni decydują o tym, czy portal będzie się rozwijał, czy też zniknie z medialnej przestrzeni.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Piszemy dziś o tym dlatego, że ogromna większość naszych Czytelników (i to nawet tych, którzy szczerze kibicują naszej pracy i utożsamiają się całkowicie z naszą linią redakcyjną) wciąż nie oswoiła się z myślą, że to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za utrzymywanie zaufanych mediów. Dla przykładu, w grudniu odwiedziło nas 201 tys. unikalnych użytkowników, w tym samym okresie pracę naszego portalu sfinansowało 240 osób. Oznacza to, że w minionym miesiącu za pracę naszego portalu zapłacił niewiele ponad jeden promil wszystkich naszych Użytkowników. W poprzednich miesiącach proporcje te kształtowały się podobnie. Odpowiedzialna za ten stan rzeczy jest naiwna lewicowo-liberalna propaganda, głosząca utopijną wizję darmowego internetu. Tymczasem „darmowy internet” oznacza oddanie sieci w ręce korporacyjnych mediów masowych, prorządowych portali uzależnionych od państwowego wsparcia oraz amatorskich i półamatorskich tabloidów. W takim internecie już dziś brak jest tytułów reprezentujących interes Czytelnika.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wierzymy, że dzięki konsekwentnie ponawianym komunikatom, liczba naszych Darczyńców będzie stopniowo rosnąć. Wystarczy, by naszą pracę finansował miesięcznie zaledwie jeden procent naszych Użytkowników, abyśmy byli stanie stworzyć obywatelską agencję informacyjną, na bieżąco kontrolującą działania rządu oraz skutecznie podejmującą interwencje na rzecz obywateli. Naszym zdaniem takiego tytułu w Polsce obecnie nie ma. Tymczasem właśnie na tym powinna polegać rola mediów i jesteśmy przekonani, że w interesie nas wszystkich leży istnienie takich organizacji. Jeśli uważasz podobnie, prosimy, wyceń naszą pracę stosownie do możliwości swojego portfela i własnej oceny naszego medium i wspieraj nas regularnie co miesiąc wybraną przez siebie kwotą.

Kresy.pl