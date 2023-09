Jak rozmawiać z dziećmi o finansach? Edukacja od najmłodszych lat

Prawidłowe zarządzanie swoimi środkami pozwoli zbudować wolność finansową. Niestety, często jest to pomijany aspekt na etapie nauczania. O edukację finansową swoich dzieci najczęściej muszą zadbać sami rodzice. Jak wprowadzić poszczególne praktyki u swoich dzieci i jakie produkty bankowe mogą się w tym przydać?

Dlaczego warto rozmawiać z dziećmi o finansach?

Wielu rodzicom zależy na finansowym zabezpieczeniu przyszłości swoich dzieci, dlatego już od początku planują wydatki na ich wychowanie i wykształcenie. Nie można jednak w tym zakresie pomijać edukacji finansowej. To również istotny element zadbania o przyszłość dzieci – w końcu to najczęściej właśnie od rodziców uczą się wszelkich spraw związanych z pieniędzmi.

Rozmawianie z dziećmi o finansach i wprowadzanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala dzieciom zapoznać się i zrozumieć z podstawowymi pojęciami, takimi jak oszczędności, dochód, przychód, lokaty itp. Rozwija w nich także umiejętność samodzielnego gospodarowania swoimi pieniędzmi. W ten sposób rodzice dostarczają swoim dzieciom praktycznej wiedzy, dzięki której zdobędą one w przyszłości niezależność finansową. Nie będą się stresowały i przejmowały kwestiami finansowymi, ponieważ będą umiały planować i monitorować swoje wpływy i wydatki.

Przygotowanie do niezależności pomaga także w uniknięciu skłonności do nadmiernego zadłużania się. Rodzice, poprzez dawanie dobrego przykładu z góry, mogą kształtować nawyki już u najmłodszych. Jeśli dzieci będą dorastały w domu, w którym otwarcie planuje się budżet i np. robi listę zakupów, to istnieje duża szansa, że również wprowadzą je w swoje dorosłe życie.

Produkty bankowe dla młodych – na co warto zwrócić uwagę?

Od dłuższego czasu można zaobserwować postęp w udostępnianiu produktów bankowych także dla najmłodszych. Obecnie wiele banków oferuje tzw. konta dla młodych, czyli dla młodzieży od 13. do 18. roku życiu oraz dla studentów do 26. roku życia. Charakteryzują się one specjalnymi warunkami, a często ich prowadzenie jest też darmowe.

Takie produkty ułatwiają dzieciom wejście na samodzielną ścieżkę budowania niezależności finansowej. Gdy zaczynają dostawać kieszonkowe, mogą korzystać z tego konta, by przy pomocy swojej karty samodzielnie płacić lub także, aby zacząć oszczędzać. Dzięki temu skorzystają z oprocentowania, którego nie oferuje standardowa ceramiczna skarbonka.

Przed wyborem konkretnej oferty warto zerknąć na ranking kont dla młodych dostępny na stronie https://www.bankier.pl/smart/konto-dla-mlodych. Uwzględniono w nim najważniejsze parametry, takie jak opłaty i bonusy. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

Opłaty za kartę – choć przeważnie prowadzenie kont dla młodych jest darmowe, to czasami mogą pojawić się opłaty za korzystanie z karty. Często jednak można ją uzyskać za darmo, ale po spełnieniu określonych w umowie warunków;

Opłaty za korzystanie z bankomatów – darmowe korzystanie z takich urządzeń obowiązuje zwykle przy sieci należącej do danego banku. Z kolei wypłacanie pieniędzy w innych systemach pociągnie za sobą dodatkowe opłaty;

Bonusy – przy zakładaniu konta instytucje bankowe oferują atrakcyjne bonusy. Przeważnie jest to gotówka za założenie konta i aktywne korzystanie z niego.

Karty kredytowe – przydatne narzędzie, z którym należy uważać

Młode osoby, szczególnie te, które kończą pomału swoją edukację szkolną i wybierają się na studia, mogą się zacząć interesować takimi produktami bankowymi, jak karty kredytowe. Jest to w końcu szybki sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki. Należy więc przygotować swoje dzieci i przedstawić im zarówno korzyści, jak i zagrożenia, które mogą wyniknąć z nierozważnego użytkowania karty kredytowej.

Szczegółowe informacje na temat tego typu produktów można znaleźć na stronie https://kresy.pl/porady/karta-kredytowa-u-kogo-sprawdzi-sie-ten-produkt-finansowy/. Przedstawiono tam najważniejsze informacje, takie jak:

Od czego zależy wysokość limitu na karcie kredytowej?

W jakich sytuacjach limit na karcie będzie przydatny?

Jak wybrać kartę kredytową?

Jakie są koszty posiadania karty kredytowej?

Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na ten temat pozwoli w przyszłości uniknąć nieporozumień i podjęcia pochopnych decyzji. W końcu największym ryzykiem związanym z nierozsądnym używaniem karty kredytowej jest popadanie w zadłużenia. Takich praktyk należy się wystrzegać nie tylko w młodym wieku.

Edukacja finansowa – na czym polega?

Sprawy ekonomii i finansów mogą wydawać się nieco skomplikowane, jednak jest to istotna część życia, z którą każdy ma na co dzień do czynienia. Dlatego też warto zdawać sobie sprawę, że edukacja finansowa powinna dotyczyć każdego. Także i w dorosłym życiu można spotkać się z pewnymi problemami, które będą wynikały z niewiedzy.

Edukacja finansowa powinna być wprowadzana już od najmłodszych lat. W Polsce zajmują się tym również szkoły i różne instytucje, które co jakiś czas organizują programy (takie jak np. SKO – Szkolne Kasy Oszczędnościowe). Mimo to wciąż obowiązek nauczenia dzieci, jak zarządzać swoimi finansami, spoczywa na barkach rodziców. Jakie aspekty powinny być poruszane?

Kwestie oszczędzania na przyszłość lub na ważne wydarzenia/wydatki;

Podstawowe pojęcia z zakresu finansów, ekonomii i podatków;

Wprowadzenie do podstaw przedsiębiorczości.

W trakcie takiego nauczania trzeba też wypracować dobre metody. Z pewnością nie należy do nich płacenie dzieciom za wykonanie pracy domowej. Warto za to otwarcie rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, sprawdzać, czy przestrzegają wprowadzonych zasad i czy przypadkiem nie wydają zbyt dużo środków na same zachcianki.

Edukacja finansowa jest niezwykle istotna. Rozmawianie o finansach należy wprowadzić już od najmłodszych lat, oczywiście z dostosowaniem tematu do wieku dzieci. Z kolei tym starszym można zaproponować korzystanie z przydatnych produktów bankowych, takich jak np. konto dla młodych.

Artykuł sponsorowany