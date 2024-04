Od początku tygodnia ponad 400 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej

Ostatnie cztery doby na granicy polsko-białoruskiej to 406 prób jej nielegalnego przekroczenia. W ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej wpadli również kolejni przemytnicy ludzi.

W poniedziałek (15.04) odnotowano 68 prób nielegalnego przekroczenia granicy, natomiast we wtorek (16.04) 133 próby. W środę (17.04) takich sytuacji było 68, natomiast wczoraj (18.04.) 142.

Zatrzymano w tym czasie także kolejne osoby usiłujące przewieźć nielegalnych migrantów w głąb Europy Zachodniej – łącznie 7 osób (6 obywateli Ukrainy i obywatela Polski).

Za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Jak informowaliśmy, podczas poprzedniegoweekendu funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 669 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

W piątek odnotowano 219 prób nielegalnego przedostania się do Polski, w sobotę 276, natomiast w niedzielę 174. Kilkukrotnie doszło też do agresywnych zachowań ze strony migrantów znajdujących się za techniczną zaporą. Podczas jednego z takich zdarzeń funkcjonariuszka Straży Granicznej uderzona została kamieniem w bark. W tym czasie doszło do zatrzymania aż 10 kolejnych “kurierów” nielegalnych imigrantów, w większości obcokrajowców.

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że legalna imigracja stymuluje nielegalna. Przypomnijmy, że obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego) – wynika z danych SG. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch poprzednich latach.

Kresy.pl / strazgraniczna.pl