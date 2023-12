Wybierz odpowiednią powłokę do ochrony drewnianych powierzchni: kuchnia, łazienka, meble, schody

Nie ma potrzeby przekonywania, że drewno w domu zawsze będzie trendy. Drewniane aranżacje są niezwykle eleganckie i nadają każdemu wnętrzu unikalny charakter. Jako surowiec odnawialny, drewno jest szczególnie cenne dla tych, którzy poszukują ekologicznych rozwiązań. Ale jak o nie prawidłowo dbać?

Przeczytaj w artykule, jakie powłoki do zabezpieczenia drewna najlepiej sprawdzą się do poszczególnych drewnianych elementów.

Dbanie o Drewno:

Bez względu na wybór gatunku drewna w naszym wnętrzu, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja tej naturalnej powierzchni. Kluczem do zachowania pięknego wyglądu drewnianych elementów na długie lata jest właściwa i regularna pielęgnacja. Przy wyborze odpowiedniej powłoki ochronnej należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak gatunek drewna, zastosowanie powierzchni i pożądany efekt końcowy.

Jak dokonać właściwego wyboru powłoki do drewna?

Wybór jest szeroki, obejmuje lakiery, bejce, impregnaty, oleje i olejowosk. Omówmy trzy najpopularniejsze typy powłok, zwracając uwagę na ich cechy, wady, zalety i różnice.

Oleje do Drewna:

Oleje do drewna, będące naturalnym produktem o bezpiecznym wpływie na ludzi i środowisko, charakteryzują się zdolnością do wnikania w strukturę drewna i wzmacniania go od środka. Proces aplikacji oleju jest prosty, co ułatwia użytkownikom utrzymanie drewna w doskonałej kondycji. Niemniej jednak, powierzchnie pokryte olejem nie tworzą trwałej ochronnej warstwy, co sprawia, że są mniej odporne na działanie płynów, co z kolei wymaga systematycznej i czasochłonnej pielęgnacji.

Lakiery:

Tworząc solidną warstwę ochronną na powierzchni drewna, lakiery zabezpieczają je przed ścieraniem i płynami. Pomimo łatwej pielęgnacji, renowacja uszkodzeń lakierowanej powierzchni jest skomplikowana, wymagając całkowitego cyklinowania. Lakierowane drewno traci swoją naturalność, a z czasem może się łuszczyć i pękać.

Olejowoski:

Naturalne i bezpieczne, olejowoski to wyjątkowe rozwiązanie dla ochrony drewna. Tworzą one porowatą warstwę ochronną, penetrując strukturę drewna zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Co istotne, olejowoski nadają drewnu zdolność do swobodnego oddychania, co utrzymuje jego naturalny wygląd i teksturę.

Olejowoski wyróżniają się również łatwością w pielęgnacji, co sprawia, że utrzymanie drewnianych powierzchni w doskonałym stanie jest prostsze. Dodatkowo, olejowoski są odporne na działanie różnych płynów, co zabezpiecza drewno przed niekorzystnym wpływem substancji ciekłych. Co istotne, miejscowa renowacja drewna pokrytego olejowoskiem jest niezwykle łatwa, eliminując konieczność skomplikowanych procedur czy gruntownych napraw. W ten sposób olejowoski nie tylko chronią drewno, ale także ułatwiają utrzymanie jego estetyki i trwałości na długie lata.

Zalecane powłoki do poszczególnych pomieszczeń:

Kuchnia:

Wybierając olejowoski do zabezpieczania blatów kuchennych, które podkreślają naturalność i zapewniają bezpieczeństwo, warto zwrócić szczególną uwagę na produkty dopuszczone do kontaktu z żywnością. W tej kategorii, Osmo oferuje wyjątkowe rozwiązanie, spełniające najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa: Top-Olej do blatów kuchennych.

Dzięki starannie opracowanej formule, ten olej doskonale chroni drewniane blaty przed działaniem wilgoci, zabrudzeń oraz uszkodzeń mechanicznych. Co istotne, zapewnia bezpieczne warunki użytkowania, gdyż spełnia rygorystyczne normy dotyczące materiałów w kontakcie z żywnością.

Alternatywnym rozwiązaniem ochrony blatów kuchennych jest stosowanie lakieru do blatów kuchennych. Lakier ten oferuje dodatkową warstwę ochrony, tworząc twardą, trwałą powłokę, która jest odporna na wysokie temperatury, plamy oraz ścieranie. Jest to szczególnie ważne w kuchniach, gdzie blaty są często narażone na działanie czynników takich jak gorące naczynia, ostre narzędzia, czy różnego rodzaju płyny. Lakier do blatów kuchennych jest również łatwy w aplikacji i utrzymaniu, co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują trwałej ochrony bez konieczności częstego odnawiania powierzchni. Ważne, aby wybierać lakiery bezpieczne do kontaktu z żywnością, co zapewni bezpieczeństwo i higienę w przestrzeni kuchennej.

Osmo, jako renomowany producent, gwarantuje nie tylko skuteczne zabezpieczenie drewna, ale również dba o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników. Stawiając na tę topową powłokę, użytkownicy mogą cieszyć się trwałą ochroną swoich blatów kuchennych, zachowując jednocześnie naturalność i estetykę drewna w kuchennym otoczeniu.

Łazienka:

Drewniane meble, podłogi czy ściany w łazience wymagają szczególnej ochrony ze względu na podwyższoną wilgotność w tego typu pomieszczeniu. Ochrona przed wilgocią jest kluczowa, dlatego warto skorzystać z odpowiednich produktów. Protektor drewna od Osmo to impregnat, który został stworzony z myślą o mokrych i wilgotnych pomieszczeniach. Jest wolny od biocydów i silnie hydrofobowy.

Schody:

Wybierając olejowosk do zabezpieczenia schodów, można łatwo i szybko przeprowadzić miejscową renowację bez konieczności demontażu. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę intensywne użytkowanie schodów. Wosk Twardy Olejny od Osmo idealnie sprawdzi się do ich zabezpieczenia. Jest nadzwyczaj wytrzymały i trwały, a przy tym zachowa naturalne piękno powierzchni drewnianej.

Mebel:

Olejowoski, będące ekologicznym rozwiązaniem, doskonale zabezpieczają powierzchnie mebli. Pasjonaci samodzielnej renowacji mebli mogą cieszyć się pięknymi i trwałymi efektami. Wosk dekoracyjny od Osmo w wersji transparentnej lub intensywnej tchnie nowe życie w drewniane meble. Zapewniając ochronę, nada drewnu jednolity kolor, bez obawy o nierównomierne pokrycie.

Podsumowanie:

Wybierając odpowiednią powłokę do drewna, warto zastanowić się nad rodzajem drewna, przeznaczeniem powierzchni i pożądanym efektem końcowym. Różne powłoki mają swoje unikalne cechy, a właściwe zastosowanie przyczyni się do zachowania piękna drewna na lata.

Artykuł sponsorowany